Colo Colo anda dulce en las últimas semanas. No solamente por los tres triunfos conseguidos en el torneo nacional de manera inesperada tras el feo inicio ante Deportes Limache, sino también por una noticia llegada desde la ANFP.

Esto debido a que sumó minutos de juvenil gratis en el último partido, ante O’Higgins en Rancagua. ¿La razón? La convocatoria del meta suplente Gabriel Maureira al microciclo de la Sub 20.

Durante más de una semana entrenaron en el CAR José Sulantay, por lo que según el reglamento del torneo nacional estos jugadores sumarán 45 minutos para la norma de minutos Sub 21.

De esta manera, los albos llegaron al tope de 120 minutos en el partido jugado ante O’Higgins, pues Leandro Hernández fue titular y jugó hasta los 67′, a los 79′ ingresó Francisco Marchant y a los 89′ Yastin Cuevas.

Los juveniles de Colo Colo han sido importantes

Los albos también tienen en el plantel a los volantes Matías Moya y Vicente Martínez como posibles jugadores que sumen minutaje Sub 21. Eso sí, ambos aún no debutan en el Cacique.

Colo Colo va como avión en minutos de juveniles

A diferencia de temporadas pasadas, Colo Colo suma mucho minutaje de juvenil tras las primeras cuatro fechas, reflejo de que Fernando Ortiz confía mucho en la cantera.

En el primero duelo fueron titulares Francisco Marchant y Leandro Hernández, que si bien luego fueron banca en los próximos dos duelos para que los titulares sean Javier Correa y Maximiliano Romero, han sido piezas importantes de recambio.

Así es como Colo Colo suma 401 minutos de juveniles, de un total de 480 que podría sumarse. Es decir, un magnífico 83,5% que refleja la confianza del entrenador en los juveniles.

Ahora, de cara al Superclásico del domingo ante U de Chile, habrá que ver si Ortiz sigue confiando en la savia nueva del Popular considerando que se trata de un encuentro que requiere mayor experiencia en los jugadores.

