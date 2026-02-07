El fanatismo por el fútbol suele cruzar límites insospechados, pero la historia de Frank Ilett fue aún más lejos. El popular hincha del Manchester United prometió no cortarse el pelo hasta que su equipo lograra ganar cinco partidos consecutivos, un desafío que ya suma casi 500 días de campaña que hoy está a solo una victoria de terminar.

La promesa comenzó el 5 de octubre de 2024. Lo que partió como una ocurrencia personal terminó convirtiéndose en un fenómeno viral que captó la atención de fanáticos alrededor del mundo.

Durante gran parte del desafío, el Manchester United atravesó una etapa irregular que le impidió encadenar triunfos. Alcanzó como máximo dos victorias seguidas y prolongó el “castigo capilar”. En paralelo, Ilett documentó su historia en redes sociales, donde acumuló cientos de miles de seguidores entre Instagram y TikTok.

El panorama empezó a cambiar recientemente con la llegada del técnico Michael Carrick. Los Diablos Rojos consiguieron una racha de cuatro triunfos consecutivos ante Manchester City, Arsenal, Fulham y Tottenham. Esto hizo que escalaran posiciones en la tabla y dejaran la promesa a un paso de cumplirse.

Manchester United y su hincha a tan solo un partido de acabar con su maldición

El último triunfo del Manchester United fue un 2-0 sobre Tottenham, resultado que los dejó a solo una victoria de alcanzar la serie de cinco que exige el hincha. El próximo desafío será ante West Ham como visitante, duelo que podría cerrar definitivamente esta singular historia.

Tras la victoria más reciente, Ilett celebró en redes sociales y aseguró que esta vez la racha “sí está pasando”, reflejando la ilusión que comparten miles de seguidores pendientes del desenlace. Incluso dentro del plantel conocen el reto y bromean con ganar para poder cortarle el pelo.

Si el Manchester United logra el quinto triunfo consecutivo, el fanático cumplirá su palabra. Se afeitará la cabeza y donará su cabello a Little Princess Trust, organización que fabrica pelucas para niños que perdieron el pelo por enfermedades, cerrando así una promesa que mezcló fútbol, paciencia y solidaridad.