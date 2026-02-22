Triunfo categórico del Midtjylland en la jornada dominical del fútbol danés. El cuadro de Darío Osorio goleó por 4-0 al Silkeborg, de visita, y mete presión en la zona alta.

Además de la tremenda victoria que viene de protagonizar el Midtjylland, contó con un chileno versátil, muy importante en la goleada, pese a no anotar. Darío Osorio y Aral Simsir fueron, sin dudas, los grandes protagonistas del encuentro.

Esto fue reconocido por el propio técnico del Midtjtlland, Mike Tullberg, quien agradeció el desplante del ex Universidad de Chile. Y esto no solamente quedó en los camarines, pues la cuenta de redes sociales del club subió el discurso del DT agradeciéndole a Osorio.

Palabras del DT

Fue el técnico del Midtjylland uno de los más felices con la actuación de Darío Osorio. En el video, puesto en redes sociales por el club danés, se ve la traducción de las palabras que le dedicó al ex azul.

“Darío, fue increíble, de verdad, me encantó. Tú eres la razón por la que hoy pudimos jugar así”, empezó diciendo el fervoroso técnico.

“Quizás no pudiste marcar tu propio gol, pero fuiste el jugador más importante del partido. Y sé que, como delantero joven, crees que necesitas marcar goles. Pero a mí me importa una mier**, porque estuviste en todas partes y ellos lo odiaron“, agregó.

“No puedo encontrar ningún jugador en el mundo que, como atacante esté haciendo eso. Recuerda aquello cuando te vayas a dormir hoy. Estoy muy orgulloso de ti“, cerró el DT.

Darío Osorio sigue creciendo en el Midtjylland.

Mira la publicación del Midtjylland

