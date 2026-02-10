Si bien todos sus hinchas del Manchester United esperaban un triunfo, ninguno lo ansiaba más que Frank Ilett. El popular fanático de los Diablos Rojos prometió hace 493 días no cortar su pelo hasta que su club consiguiera cinco triunfos al hilo.

Después de haber vencido al Manchester City, Arsenal, Fulham y Tottenham, el cuadro inglés estaba a solo 90 minutos de ayudarlo. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba y, por ahora, se queda con las ganas.

Este martes los Diablos Rojos no pudieron en su visita al West Ham por la Premier League y se terminaron quedando con un agónico empate que no les sirvió de mucho. No por lo menos al reconocido hincha, quien deberá seguir esperando para poder sacarse la enorme cabellera que tiene encima.

Manchester United queda a nada de ayudar a su fan a cortarse el pelo tras 493 días

La promesa de Frank Ilett estuvo a muy poco de cumplirse, pero ahora no le queda otra más que esperar. El Manchester United no pudo conseguir su quinto triunfo al hilo y se conformó con un empate 1 a 1 con el West Ham que no le hace ningún favor al fanático.

Frank Ilett no pudo llegar a la meta tras el empate del Manchester United con West Ham. Foto: Kick.

Tras un intenso primer tiempo, la apertura de la cuenta llegó en el complemento. Fue Tomas Soucek quien en los 50′ minutos de juego puso en ventaja a los dueños de casa, lo que el popular seguidor de los Diablos Rojos sufrió como pocos.

En un streaming que alcanzó más de 100 mil personas en vivo, Frank Ilett mostró cómo vivió un día que podía ser histórico para él. Luego del tanto del West Ham, no pudo hacer más que bajar su cabeza para lamentarse que se alejaba de su objetivo.

ver también ¿Será por él? Manchester United y su claro mensaje a hincha que puede cortar su pelo tras 493 días

Cuando parecía todo perdido y se jugaban los descuentos, Benjamin Sesko marcó el 1 a 1 que les devolvió la ilusión. No obstante, se quedaron sin tiempo para lograr la remontada que permitiera el ansiado corte de pelo.

Esto reinicia el conteo y deja al popular hincha con más de 493 días sin poder sacarse la cabellera de encima. Cuánto más tendrá que esperar es todo un misterio, pero lo que sí está claro es que de seguro tenía otros planes con el alza que había tenido su equipo.

El Manchester United desperdicia la gran oportunidad de llegar a cinco triunfos seguidos y así darle una mano a Frank Ilett. Los Diablos Rojos deberán seguir con el peso de una promesa que se está transformando en una maldición.

¿Cuándo y a qué hora juega el Manchester United?

Manchester United da vuelta la página rápido para enfocarse en la próxima fecha de la Premier League. El día lunes 23 de febrero a partir de las 17:00 horas los Diablos Rojos visitan al Everton.

