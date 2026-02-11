En los últimos años, Colo Colo ha tenido varios 9 que no han dado el ancho. Nombres como Nicolás Blandi o Salomón Rodríguez han pasado con más pena que gloria por el Cacique con sueldos millonarios, mientras había otro que quería puro estar.

Diego Rubio, formado en el Estadio Monumental, ha estado en la mira en varios mercados anteriores, pero nunca pudo retornar a casa. La situación se estiró tanto que, incluso en 2026, su carpeta estuvo en la mesa pero terminó firmando con Deportes La Serena.

Esto deja en duda un posible retorno al club del que se enamoró hace años, haciendo esfuerzos que no cualquier futbolista haría. Así lo reveló su hermano, Eduardo Rubio, quien contó detalles de lo que ha sido la relación del artillero con el Cacique.

Diego Rubio y su loco amor por Colo Colo

Después de ser alternativa en varios mercados, Diego Rubio volvió a Chile pero no a su amor. El delantero firmó con Deportes La Serena después de su paso por el Austin de la MLS, lo que a sus 32 años podría ser una última escala en el profesionalismo.

Eduardo Rubio, su hermano y ex futbolista, conversó con DSports sobre el cariño que siente el atacante por el club. “Debe ser el más fanático de Colo Colo, ama a Colo Colo. Se cambió de Católica a Colo Colo a los 13 años solo, él mismo pidió y peleó para irse a Colo Colo“, reveló.

De hecho, destapó que Diego Rubio pudo volver al Cacique pero no en este sino en anteriores mercados. “Las opciones siempre han estado para Diego, siempre hubo conversaciones porque siempre lo quisieron cuando estuvo en Colorado y Kansas“.

Eduardo enfatizó en que su hermano tiene lo que el Eterno Campeón necesita. “Salió joven, era fanático y es un puesto que Colo Colo siempre busca un 9 de experiencia, que juegue con el equipo como característica“.

“Después, que se diera o no son muchos factores que se tienen que juntar. Siempre la intención de Diego y del club… hubo interés mutuo“, sentenció.

Diego Rubio hoy está enfocado en Deportes La Serena, pero sigue guardando un lugar especial para Colo Colo. El Cacique apostó por nombres que no le rindieron mientras tenían a un hincha esperando el llamado para volver al Estadio Monumental.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Diego Rubio verá como un hincha más el próximo partido de Colo Colo en la Liga de Primera 2026. Este domingo 15 de febrero a partir de las 20:30 horas el Cacique será local en el Estadio Monumental ante Unión La Calera.