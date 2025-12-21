Diego Rubio quedó libre tras su paso por el Austin FC de la MLS. Hasta ahí poco se sabía del futuro del ex delantero de Colo Colo hasta ahora, que se conoció que podría volver a Sudamérica, pero no a Chile ni a Colo Colo.

Así es, porque el delantero chileno de 32 años, con pasado en la Selección Chilena y una extensa carrera en el exterior, estaría muy cerca de llegar a un club que juega la Primera División de Argentina, Instituto de Córdoba.

Diego Rubio cerca de firmar en Argentina

El encargado de dar la información fue el periodista argentino, Ignacio Castellano, a través de su cuenta de Instagram donde señaló que Rubio tendría un acuerdo verbal para sumarse al albirrojo, club que se encuentra realizando su pretemporada de cara al Apertura 2026 y que busca reforzar con urgencia su ofensiva tras una opaca campaña.

El mismo comunicador añadió que el atacante nacional aparece como una de las principales opciones para potenciar el ataque del cuadro argentino , eso sí, aclara que la operación no está cerrada del tod o, ya que en el cuadro cordobés existe preocupación por el cupo de extranjeros , factor que podría influir en la resolución final del fichaje.

“Diego Rubio, delantero del #AustinFC 🇺🇸, con pasado en el #SportingDeLisboa 🇵🇹 y en Selección de Chile 🇨🇱, es uno de los nombres que analizan en la dirigencia albirroja” Señaló el comunicador en su cuenta de Instagram, para cerrar con la siguiente alarma: ‘👉🏻 El futbolista de 32 años tiene un acuerdo de palabra y llegaría libre, pero lo que frena la negociación es el tema “cupo de extranjeros”’.

Así anduvieron Diego Rubio e Instituto este 2025

En la última temporada, Diego Rubio disputó 30 partidos con el Austin FC de la MLS, anotando dos goles y realizando dos asistencias, acumulando un total de 1.155 minutos en cancha entre titularidad y suplencia.

Instituto de Córdoba, por su parte, terminaron en el 13° puesto del grupo B del torneo de clausura argentino, sumando solamente 16 puntos en 16 duelos jugados y quedando fuera de la postemporada.

