Colo Colo cerrará este 2025, año de centenario de la fundación de la institución, sin títulos oficiales. La última posibilidad fue la Supercopa de Chile, de la que cayeron por 3-0 ante Universidad de Chile.

Sin embargo, el énfasis en el Cacique es recuperar terreno en la Liga de Primera donde está a siete puntos de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

Pero, el último hecho que terminó por enfurecer a los hinchas fue una reciente decisión de su nuevo DT, Fernando Ortiz, de cara al duelo pendiente con Deportes Iquique en el Monumental.

Se fue a los 18 años de Colo Colo y hoy mira con tristeza el centenario albo

El actual momento por el que pasa el Cacique se sigue desde todas partes, e incluso por quienes fueron formados en la institución y hoy brillan en el extranjero.

Ese es el caso de Diego Rubio, quien luego de un paso por Universidad Católica, llegó a Colo Colo con 14 años y hoy brilla en el fútbol de la MLS, donde incluso pudo volver al Monumental este verano.

Hoy, militando en el Austin FC, mira con tristeza el centenario albo que termina sin títulos oficiales y lejos de copas internacionales. “Es difícil, es difícil mirarlo desde afuera, yo tenía mismo a mi hermano (Eduardo Rubio) ahí trabajando, y es complicado ver todas las cosas que pasaron“, reflexionó en TNT Data Sports de TNT Sports.

Diego Rubio también jugó por la Selección Chilena. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Uno al final ya se echa la culpa al otro, que este tuvo la culpa, este no, este no se qué, este no se cuánto. Da pena, da pena porque al final Colo Colo debería ser un solo objetivo que es salir campeón y hacerlo mejor para el club entre todos”, agregó.

Luego, apuntó a toda la serie de dimes y diretes que ha marcado la temporada en el Popular, en especial por la lucha de poderes al interior de la concesionaria que rige los destinos del club.

“Y no se que estén peleando, no que tengan tantas diferentes opiniones, que llegue a esto. A peleas, a discusiones, a lo que pasó, sobre todo en un año tan importante como el centenario. Tu dices ‘pucha, debería salir todo perfecto’, y no ha salido. A veces son hasta más cosas afuera de la cancha que dentro, y eso es lo que más duele”, reflexiona Rubio.

El llamado desde el corazón de Diego Rubio: “Si son hinchas de verdad…”

Luego, Diego Rubio destacó que si bien desde lo deportivo es un flanco que depende de muchísimos factores, todo lo que pasó fuera de la cancha son situaciones que bien se pudieron anticipar para que el Centenario de Colo Colo no fuera una lágrima.

“Dentro de la cancha, bueno, son situaciones que pueden pasar, pero ya fuera son situaciones que yo creo que se podrían anticipado, se podría haber arreglado de alguna forma. Pero sí, da mucha pena, da mucha pena verlo de afuera, no poder hacer absolutamente nada”, puntualiza el exjugador albo en TNT.

Finalmente, quien tuvo chances de llegar al Monumental este verano, donde optaron a la larga por Salomón Rodríguez, hace un fuerte llamado a los dirigentes e hinchas del Cacique.

“Esperemos que los dirigentes, los dueños, los que estén ahí, intenten arreglar y vayan todos por el mismo camino porque al final, si son hinchas de verdad, y quieren lo mejor para el club, se van a alinear todos y van a hacer lo mejor”, cerró.

