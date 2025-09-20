Colo Colo fue vapuleado en la Supercopa ante U de Chile y tras eso ya mira su revancha para sacarse los balazos, esta vez en duelo pendiente de la Liga de Primera. Ahí lo espera Deportes Iquique, este viernes 26 en el Estadio Monumental.

Pero a poco de haber asumido como entrenador, Fernando Ortiz suma una nueva polémica a su mandato. Es que inicialmente el Cacique tendría libre los días feriados jueves 18 y viernes 19 de septiembre, para volver después al entrenamiento.

Sin embargo, repentino vuelco hizo estallar a los hinchas albos tras conocerse que este sábado no volverán al Estadio Monumental, perdiendo un día de trabajo para preparar el siguiente partido.

¿Fiestas Patrias? Colo Colo aplaza su regreso

Colo Colo debía volver este sábado 20 de septiembre al trabajo en cancha, pero otra voltereta sacudió al equipo de Fernando Ortiz en estas Fiestas Patrias, por lo que tendrán nuevamente día libre en esta jornada.

“Cambio de planificación. Colo Colo volverá a los trabajos el domingo por la tarde para comenzar a preparar el partido ante Deportes Iquique”, avisó Cristián Alvarado, periodista de ADN Deportes.

Por ello, el Cacique tendrá un día y medio extra de descanso en medio del mal momento deportivo, lo que enfureció a la parcialidad alba tras un terrible Centenario deportivo y administrativo.

El equipo volverá oficialmente a las canchas el 26 de septiembre cuando reciba a un necesitado Deportes Iquique, en duelo fijado para las 19:00 hrs en el Estadio Monumental.