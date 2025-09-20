Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

¡Más descanso! Fernando Ortiz enfurece a hinchas de Colo Colo aplazando otro entrenamiento en Fiestas Patrias

El nuevo DT albo sacudió al plantel con repentina decisión que dejó la grande entre los fanáticos del equipo en redes sociales.

Por Nelson Martinez

Colo Colo en la polémica.
© Photosport.Colo Colo en la polémica.

Colo Colo fue vapuleado en la Supercopa ante U de Chile y tras eso ya mira su revancha para sacarse los balazos, esta vez en duelo pendiente de la Liga de Primera. Ahí lo espera Deportes Iquique, este viernes 26 en el Estadio Monumental.

Pero a poco de haber asumido como entrenador, Fernando Ortiz suma una nueva polémica a su mandato. Es que inicialmente el Cacique tendría libre los días feriados jueves 18 y viernes 19 de septiembre, para volver después al entrenamiento.

Sin embargo, repentino vuelco hizo estallar a los hinchas albos tras conocerse que este sábado no volverán al Estadio Monumental, perdiendo un día de trabajo para preparar el siguiente partido.

¿Fiestas Patrias? Colo Colo aplaza su regreso

Colo Colo debía volver este sábado 20 de septiembre al trabajo en cancha, pero otra voltereta sacudió al equipo de Fernando Ortiz en estas Fiestas Patrias, por lo que tendrán nuevamente día libre en esta jornada.

Colo Coloy su último duelo /Photosport

Colo Coloy su último duelo /Photosport

“Cambio de planificación. Colo Colo volverá a los trabajos el domingo por la tarde para comenzar a preparar el partido ante Deportes Iquique”, avisó Cristián Alvarado, periodista de ADN Deportes.

Publicidad

Por ello, el Cacique tendrá un día y medio extra de descanso en medio del mal momento deportivo, lo que enfureció a la parcialidad alba tras un terrible Centenario deportivo y administrativo.

Nicolás Córdova le da una ayuda a Colo Colo para saldar su gran dolor de cabeza

ver también

Nicolás Córdova le da una ayuda a Colo Colo para saldar su gran dolor de cabeza

El equipo volverá oficialmente a las canchas el 26 de septiembre cuando reciba a un necesitado Deportes Iquique, en duelo fijado para las 19:00 hrs en el Estadio Monumental.

Lee también
El fuerte juramento que hace Alexis en su paso por el Sevilla
Alexis Sánchez

El fuerte juramento que hace Alexis en su paso por el Sevilla

Lo dirigió Pellegrini, es representante y ficha un mundialista chileno
Chile

Lo dirigió Pellegrini, es representante y ficha un mundialista chileno

Confirman hora del duelo de Tabilo en cuartos del Chengdú Open
Tenis

Confirman hora del duelo de Tabilo en cuartos del Chengdú Open

Alexis barre con Gareca: "No supo colocar a los jugadores, a mí me..."
Selección Chilena

Alexis barre con Gareca: "No supo colocar a los jugadores, a mí me..."

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo