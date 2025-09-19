Una de las cosas negativas que tuvo el proceso de Jorge Almirón en Colo Colo fue el poco espacio que le dio a los juveniles. El DT tuvo problemas con los minutos Sub 21 durante todo su paso por el Cacique, lo que tenía golpeados a varios de los jugadores.

Uno de ellos, que ya había sumado minutos en aquel recordado partido en que el Cacique debió jugar con canteranos por culpa del Covid ante Audax Italiano, fue de los que más sintió el portazo. Y es que según reveló luego de haber visto acción recién en los últimos meses, que estuvo muy cerca de abandonarlo todo en el Estadio Monumental.

Nicolás Suárez y su gran revelación en Colo Colo

La llegada de Fernando Ortiz le está dando más protagonismo a los juveniles y uno de los que se ilusiona es Nicolás Suárez. Tras su buena actuación en el amistoso ante Real Valladolid, el zaguero se ganó un llamado en Colo Colo y pudo sumar minutos esta temporada.

“Ha sido lindo, de altos y bajos. Los primeros dos años no me tocó jugar casi nada pero con el esfuerzo del día a día empecé a jugar y hasta hoy fui titular en la juvenil“, comenzó señalando en conversación con el sitio oficial del club. “El momento de la pandemia nos fuimos a casa por lo que estaba pasando a nivel mundial, se creó la categoría Sub 18 y Sub 21. Yo tenía 15 o 16 y me tocó pasar a las Sub 18 contra compañeros de mayor edad. Ese fue un punto que me sirvió mucho para crecer“, añadió.

Nicolás Suárez fue uno de los juveniles que debió jugar por Colo Colo en ese polémico partido ante Audax Italiano, donde perdieron a todo el equipo por el covid. “Uno no se imagina que le toque jugar a los 16. Me acuerdo ese día que el apoyo de la gente fue muy increíble. Había gente por todos lados, en la noche también. Eso nos motivó más a jugar“.

“El sacrificio fue enorme porque a pesar que mi familia no podía acompañarme, siempre estuvieron ahí empujándome. No podían porque mis dos viejos trabajaban, se les hacía muy difícil, pero siempre estuvieron presente en momentos donde uno sentía pena o tristeza, pero me dieron apoyo día a día“, complementó sobre su historia personal.

Fue tras ello que Nicolás Suárez entró de lleno en su paso por Colo Colo. “Yo siempre he sido un líder, que las cosas salgan bien, uno puede aportar mucho. La relación con mis compañeros no cambia mucho y va a seguir igual por mucho tiempo“.

El zaguero también enfatizó en que es “un orgullo, un privilegio porque no todas las personas pueden estar acá en este club tan grande“. Sin embargo, reveló que cuando Jorge Almirón menos los consideraba, pensó en partir. “Hace cinco o cuatro meses veía lejano estar acá en Colo Colo, pero en base a esfuerzo, trabajo y conversaciones que tuve con mi familia pude salir adelante“.

Además, el defensor aprovechó para dedicar su aventura en el Eterno Campeón “a mi abuela, porque siempre mi sueño fue que me viera jugar a nivel profesional por la tele. No la veo todos los días, una o dos veces al año porque somos del sur. Mi sueño es que me vea por la tele“.

Finalmente, Nicolás Suárez no escondió su deseo de hacer historia en Colo Colo. “Seguir sumando la mayor cantidad de minutos y consagrarme en el club, ganar muchos títulos y salir a jugar al extranjero“, cerró.

¿Cuáles son los números de Nicolás Suárez esta temporada?

En lo que va de temporada 2025, Nicolás Suárez ha logrado disputar un total de 2 partidos oficiales con Colo Colo. En ellos no tiene goles ni asistencias y alcanza los 61 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Nicolás Suárez hará todo lo posible para ganarse un lugar entre los titulares de Colo Colo para el próximo partido. El viernes 26 de septiembre a partir de las 15:00 horas el Cacique recibe a Deportes Iquique en el Estadio Monumental.