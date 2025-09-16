Uno de los jugadores que más críticas suma en lo que va de temporada 2025 en Colo Colo es Salomón Rodríguez. El delantero llegó como la gran carta de gol para el año del centenario, pero su rendimiento ha sido un completo desastre.

Sin marcar un gol desde febrero, cuando enfrentaron a Unión San Felipe por Copa Chile, no son pocos los que piden su salida. De hecho, el club casi no le ha dado protagonismo para evitar un punto clave en su contrario y que podría obligar a desembolsar incluso más de lo que ya se pagó.

Según se conoció tiempo atrás, el vínculo que firmó hasta el 2027 tiene entre sus cláusulas una compra por el 50% restante de su pase si juega tres partidos más. Una situación que preocupa a los hinchas y por la que su agente decidió sacar la voz.

Pide revancha: Salomón Rodríguez no quiere irse de Colo Colo

El pobre nivel que ha mostrado con la camiseta de Colo Colo tiene a Salomón Rodríguez más afuera que adentro. El delantero no ha estado a la altura y, pese a tener contrato, rumores de salida suenan cada vez con más fuerza.

Salomón Rodríguez busca seguir en Colo Colo el año que viene. Foto: Photosport.

Pero si bien los hinchas lo piden a gritos, lo cierto es que el uruguayo no piensa moverse. Así por lo menos lo dejó claro su representante, Edison Mastrángelo, quien conversó con Los Tenores de Radio ADN y explicó cómo vive el jugador este complejo presente.

“Tiene que demostrar de aquí a fin de año todo lo que tiene. Después de eso evaluaremos con el técnico y Mosa. Voy a acompañar lo que Colo Colo quiera, es un gran cuadro, nos abrió la puerta y apoyaremos la decisión que tome“, comenzó señalando.

Pese a que dejaron claro que aceptarán lo que decida el club, el deseo de Salomón Rodríguez es tener una revancha. “La intención es triunfar y hacer algo importante con Colo Colo. Él quiere triunfar en Colo Colo, sabe lo que es y lo ha vivido estos meses, es uno de los grandes de América“.

En esa misma línea, el agente del cuestionado artillero remarcó que busca dejar su huella en el Cacique y revertir su mal momento. “Triunfar aquí es algo serio y su cabeza está en eso. No piensa en otra posibilidad“.

Quedará esperar para ver si es que Fernando Ortiz sigue en la banca a fin de año y, de ser así, si es que lo quiere retener. El DT no puede darse el lujo de sumar más problemas al equipo y piden una limpieza profunda que podría tener al uruguayo entre los afectados.

Salomón Rodríguez está haciendo lo posible por dar vuelta su situación en Colo Colo. El delantero no ha estado a la altura de lo que se invirtió por él y tiene que mejorar mucho para soñar con quedarse en el Estadio Monumental el año 2026.

¿Cuáles son los números de Salomón Rodríguez en Colo Colo?

Con su actuación en la Supercopa, Salomón Rodríguez llegó a un total de 23 partidos oficiales con Colo Colo. En ellos ha marcado 2 goles, no tiene asistencias y alcanza los 1.036 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Salomón Rodríguez tratará de hacerse un lugar en Colo Colo de cara al próximo partido en la Liga de Primera. El viernes 26 de septiembre a partir de las 15:00 horas en el Estadio Monumental, el Cacique recibe a Deportes Iquique.