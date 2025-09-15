El panorama de Colo Colo luego de la derrota en la Supercopa ante la U de Chile no es para nada favorable. El Cacique no lo pasó nada de bien, volvió a mostrar dudas y, como si fuera poco, lamenta una serie de bajas muy importantes de cara al regreso a la Liga de Primera.

Si bien ya se estrenó en la banca este fin de semana, Fernando Ortiz llegó para dar la pelea por una copa internacional en el torneo. El DT hará su debut en el certamen enfrentando de local a un complicado Deportes Iquique. Y para hacerlo, tiene un hospital.

Ya en la previa del choque con la U el Tano lamentaba cuatro importantes ausencias. Pero tras el encuentro las cosas son aún peores, ya que podrían llegar a ser hasta siete las bajas.

Colo Colo y una larga lista de bajas para el duelo con Deportes Iquique

Colo Colo prende velas para no tener tantas bajas de cara al importante duelo que tienen con Deportes Iquique en la Liga de Primera. Fernando Ortiz podría sufrir no sólo con no poder mostrar su juego en la Supercopa, sino que también enfrentar un partido clave sin varios titulares en el inicio de su proceso.

Fernando Ortiz tiene un verdadero hospital en Colo Colo pensando en su estreno en la Liga de Primera. Foto: Photosport.

Antes de la derrota con la U, en el Eterno Campeón confirmaron tres lesionados que debieron pasar por el quirófano. Estos son Alexander Oroz, Óscar Opazo y Alan Saldivia, quienes quedan prácticamente fuera de la temporada salvo el último, que puede volver en un mes más.

A ellos se suma Esteban Pavez, quien quedará al margen del partido ante Deportes Iquique por acumulación de amarillas. El capitán fue ratificado por el DT en la Supercopa, por lo que ya sufre sin un pilar en su esquema.

Las cosas se ponen peor luego de la Supercopa. Sebastián Vegas fue expulsado y tendrá que cumplir ante los Dragones Celestes, mientras que Javier Correa y Jonathan Villagra se retiraron en el primer tiempo por problemas físicos.

Desde el camarín albo avisaron que el delantero cree tener un desgarro. Por su parte, el defensor tendrá que realizarse exámenes luego de un fuerte golpe en la cabeza de parte de Mauricio Isla.

Colo Colo tiene un complejo panorama de cara al choque con Deportes Iquique. A su favor tiene que las Fiestas Patrias le dan una semana más de descanso para recuperarlos, pero lo cierto es que ya son cinco hombres menos confirmados y dos en duda.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo con Deportes Iquique?

Fernando Ortiz tendrá que trabajar con varias bajas pensando en su estreno en la Liga de Primera. El próximo viernes 26 de septiembre desde las 19:00 horas el Cacique recibe a Deportes Iquique en el Estadio Monumental.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones

