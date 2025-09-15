Colo Colo mastica la rabia de haberse quedado sin títulos en el año de su centenario. El Cacique sigue sin levantar cabeza y este domingo cayó por 0 a 3 ante la U de Chile en la Supercopa.

En el debut de Fernando Ortiz, el Eterno Campeón volvió a revivir fantasmas del pasado y dejó muchas dudas luego de quedarse temprano con un hombre menos. Una situación que complicó los planes y dejó a uno que varios querían ver sin poder jugar: Manley Clerveaux.

La expulsión de Sebastián Vegas, sumada a las lesiones de Javier Correa y Jonathan Villagra, obligaron a cambios inesperado. Esto le quitó espacio a un joven extremo que había entrenado como titular y se quedó sin poder sumar minutos en el Estadio Santa Laura.

Manley Clerveaux y su reflexión tras no sumar minutos en Colo Colo

La terrible Supercopa de Chile que vivió Colo Colo ante la U tuvo a un gran perjudicado. Manley Clerveaux era uno de los nombres que muchos se quedaron esperando ver en el encuentro debido a la serie de problemas que tuvo el Cacique durante el primer tiempo.

Manley Clerveaux se levantó solo luego de no ser considerado en Colo Colo. Foto: Photosport.

El haitiano ha ilusionado con sus gambetas y talentos en sus primeras apariciones, por lo que había ganas de que se mostrara. Más cuando se supo que entrenaba como titular con Fernando Ortiz, pero sorpresa causó que se terminara quedando afuera.

Es por ello que luego de lo ocurrido en el Estadio Santa Laura, Manley Clerveaux aprovechó para dejar una potente reflexión desde el camarín de Colo Colo. “Somos triunfadores“, señaló con una imagen en una historia de Instagram.

“No porque siempre ganamos, sino porque todos los días lo seguimos intentando“, añadió. Y es que más allá de no ser considerado, sintió el golpe de haber entrenado como titular toda la semana y no ver nada de acción.

Quedará esperar ahora para ver si es que Fernando Ortiz lo tiene considerado para lo que será la recta final de la temporada. A la espera del regreso de Francisco Marchant, en el Eterno Campeón deberá tomar decisiones importantes para levantar a un equipo que sigue herido.

Manley Clerveaux ruega para tener más acción en Colo Colo en lo que queda de Liga de Primera. El Cacique ya no se jugará nada más que una clasificación a copas internacionales, un premio de consuelo cuando el objetivo era pelearlo todo en el año del centenario.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Manley Clerveaux buscará ganarse una camiseta de titular en el próximo partido de Colo Colo en la Liga de Primera. El Cacique vuelve a la acción el viernes 26 de septiembre cuando, desde las 19:00 horas, reciba a Deportes Iquique.

Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025 para Colo Colo

