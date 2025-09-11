Recientemente, Colo Colo anunció la llegada de Fernando Ortiz como su nuevo DT que tomará el lugar de Jorge Almirón y buscará levantar el complejo momento del equipo. En ese contexto, el entrenador argentino recuperó a uno de los jugadores que no era considerado en el proceso anterior: Manley Clerveaux.

El canterano de 19 años busca sumar minutos y está tomando más protagonismo en los entrenamientos del albo, lo que habla de la confianza que le está entregando el nuevo DT del equipo.

En conversación con AS, el círculo del jugador entregó detalles sobre esta etapa en su carrera. “Está bien, porque está teniendo más oportunidades para mostrarse y lo tienen más considerado. Hoy entrena con el plantel, pero solo con el tiempo sabremos si esto será de forma definitiva o no”.

El presente de Clerveaux en Colo Colo

El círculo del jugador reveló que prefieren ir viendo lo que ocurre paso a paso antes de entusiasmarse. “Con Almirón lo subieron, jugó y lo bajaron… Ahora podría ser lo mismo o dejarlo arriba”.

Agregando que no fue cortado por Jorge Almirón, sino que no era considerado y el entrenador prefería contar con otros jugadores.

Esta situación genera un problema dentro del equipo al ocupar un cupo extranjero y no sumar minutos. Frente a esto, Clerveaux estaría tramitando la nacionalidad chilena debido a los años que lleva en el país.

Manley Clerveaux podría sumar más minutos con Fernando Ortiz /Photosport

Acerca de este proceso, su círculo le explicó al medio que “sigue su curso. Avanza, pero lento. No sabemos los tiempos a ciencia cierta, menos con Haití, que funciona todo más lento porque no es un país digitalizado al 100 por ciento”.