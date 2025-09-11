La Sub 15 de Colo Colo goleó por 6-0 a su similar de Universidad de Chile en el estadio Monumental. La gran figura en los albos fue Amaro Delgado, uno de los cracks que viene de la cantera.

El talentoso delantero, que juega con la camiseta número 11, es oriundo de Lautaro, la localidad de la región de la Araucanía. Con solamente 12 años el Cacique vio sus condiciones y lo llevó a vivir a la Casa Alba.

Con mucha personalidad, a esa corta edad contaba que la experiencia de ir a Colo Colo lo iba a marcar. “Hay muchos niños en Lautaro que les gustaría pasar por lo que estoy viviendo yo“, señalaba antes de viajar a Santiago.

De hecho, humildemente, le agradecía a su profesor Isaac Cariqueo “porque siempre me ayudó en todo, nunca me puso en la banca. También agradecer a los compañeros que siempre me apoyaron”.

Amaro Delgado fue elegido como figura en Colo Colo

El joven brilla en Colo Colo

La habilidad que muestra en las juveniles de Colo Colo lo hacen de inmediato ser una de las estrellas de la cantera, entendiendo eso sí que aún debe crecer mucho tanto física como futbolísticamente y que le queda largo camino por recorrer.

Desde el Monumental aseguran que “se busca apoyarlo en todos los aspectos, para que pueda formarse como un futbolista integral”, un hecho que es muy importante.

Ante la U de Chile el partido fue transmitido en las plataformas digitales del club. Ahí es donde muchos cibernautas colocolinos lo vieron y entendieron que tiene una habilidad extraordinaria, al punto de exagerar con que “tenemos a nuestro propio Lamine Yamal”.

Lo concreto es que fue escogido como la figura del partido en la goleada sobre el archirrival, en donde incluso se dio el lujo de anotar un gol tras pasarse al portero universitario de túnel.