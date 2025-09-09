La selección de Chile y River Plate tienen en común que cuentan con Paulo Díaz como uno de los zagueros centrales titulares. Algo que ocurrió en el proceso de Ricardo Gareca al mando de la Roja. Y que también pasó en el inicio del interinato de Nicolás Córdova.

De hecho, Córdova alineó a Díaz en una defensa de tres zagueros: el “17” acompañó a Guillermo Maripán del Torino de Italia y a Iván Román del Atlético Mineiro de Brasil en el mítico estadio Maracaná. El jugador de River será estelar nuevamente en el duelo frente a Uruguay.

Así lo probó el estratego chileno en las prácticas previas. Aunque también dio una advertencia en torno al estado físico de Paulo Díaz que dejó tiritón a más de algún hincha de la Banda Sangre, sobre todo por el futuro inmediato en la Copa Libertadores de América.

Paulo Díaz fue titular en la Roja frente a Brasil. (Andres Pina/Photosport).

“El equipo volvió a un estado más positivo. Los hemos visto bien, con mucho entusiasmo. Tuvimos una doble jornada, donde participó todo el equipo, salvo Paulo, que está con un tema en la rodilla”, reconoció el Nico Córdova para que los problemas físicos de Díaz vieran la luz pública.

No fueron esas las palabras que más inquietaron al cuerpo técnico liderado por Marcelo Gallardo. “Generalmente él tiene que hacer una descarga distinta al resto de los jugadores. El resto entrenaron todos”, aseguró Córdova sobre Paulo Díaz, un marcador que en Chile se formó en Palestino y también jugó en Colo Colo antes de dar el salto a San Lorenzo de Almagro.

Publicidad

Publicidad

ver también Fernando Solabarrieta lanza durísima crítica al Paulo de Díaz de la selección chilena: “No es el de River”

Entrenador de Chile revela problemas físicos de Paulo Díaz que inquietan a River

El DT de Chile dio a conocer que Paulo Díaz requiere cuidados especiales tras cada partido en River Plate por un problema que arrastra en la rodilla. Eso sí, esos dolores no le impidieron al jugador de 31 años ganarse un espacio de titular ante la selección de Uruguay.

Una suerte que no corrió otro futbolista que milita en la máxima categoría de Argentina: César Pérez, quien pertenece a los registros de Defensa y Justicia y tuvo una rotura de ligamentos cruzados en un entrenamiento realizado en Juan Pinto Durán.

Publicidad

Publicidad

Darío Osorio en acción frente a Argentina. (Andres Pina/Photosport).

Pérez se sumó a las ausencias de Darío Osorio, quien sufrió un desgarro que provocó su liberación de la convocatoria para que regresara a Dinamarca para rehabilitarse en las instalaciones del Midtjylland. Otro que no pudo estar fue Benjamín Kuscevic, defensor central del Fortaleza de Brasil. La Roja termina en el fondo de la tabla en las Eliminatorias y muy azotada por las lesiones…