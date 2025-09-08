La selección chilena se despedirá de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 este martes, sin pasajes a la cita planetaria, contra Uruguay en el Estadio Nacional. La herida de la derrota contra Brasil aún está abierta, y Nicolás Córdova ya delinea la formación titular para intentar mejorarle la cara a La Roja.

Entre las dos formaciones que probó Córdova, Paulo Díaz no estuvo en ninguna. Se pensó que el DT lo había cortado por su bajísima presentación contra Brasil, pero este lunes el entrenador aseguró que el defensa está con problemas en su rodilla.

Y Fernando Solabarrieta tuvo duras críticas contra un jugador de la selección, precisamente contra Paulo Díaz. Fue en el programa Marca Personal de Radio La Metro.

“Díaz con todo el respeto y cariño que me merece, porque además conozco a su padre, Ítalo, es que la rompe… pero la rompe en River Plate, viene a la selección chilena y es otro jugador“, dijo tajante Solabarrieta.

Paulo Díaz se equivoca en la selección porque se sobra

El periodista y relator agregó que “no irá por ahí (por su calidad como futbolista), pero yo en la selección, salvo alguna excepción, no le he visto un gran partido a Paulo Díaz”.

Solabarrieta barre el piso con el Paulo Díaz de la selección chilena.

Según Solabarrieta, “yo tengo una respuesta, que me dieron del interior de la selección en el proceso anterior, me dijeron: ¿saben lo que pasa con Paulo? Lo que hemos evaluado nosotros es que en River juega con lo justo…“.

“Él sabe lo que tiene y lo que no tiene que hacer en River, pero en la selección viene y sobra un poquito el puesto, como que piensa que puede hacer más cosas de lo que debe hacer y se empieza a equivocar“, sentenció Fernando Solabarrieta.

Chile recibe a Uruguay este martes 9 de septiembre, desde las 20:30 horas en el Estadio Nacional, por la 18° y última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

