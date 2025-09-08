Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Selección chilena

Fernando Solabarrieta lanza durísima crítica al Paulo de Díaz de la selección chilena: “No es el de River”

Solabarrieta critica y lamenta que Paulo Díaz es otro jugador en la selección chilena y explica por qué sí la rompe en River Plate.

Por Diego Jeria

La dura crítica de Solabarrieta a Paulo Díaz en La Roja.
© HEULER ANDREY/DIAESPORTIVO/PHOTOLa dura crítica de Solabarrieta a Paulo Díaz en La Roja.

La selección chilena se despedirá de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 este martes, sin pasajes a la cita planetaria, contra Uruguay en el Estadio Nacional. La herida de la derrota contra Brasil aún está abierta, y Nicolás Córdova ya delinea la formación titular para intentar mejorarle la cara a La Roja.

Entre las dos formaciones que probó Córdova, Paulo Díaz no estuvo en ninguna. Se pensó que el DT lo había cortado por su bajísima presentación contra Brasil, pero este lunes el entrenador aseguró que el defensa está con problemas en su rodilla.

Y Fernando Solabarrieta tuvo duras críticas contra un jugador de la selección, precisamente contra Paulo Díaz. Fue en el programa Marca Personal de Radio La Metro.

Díaz con todo el respeto y cariño que me merece, porque además conozco a su padre, Ítalo, es que la rompe… pero la rompe en River Plate, viene a la selección chilena y es otro jugador“, dijo tajante Solabarrieta.

River alerta a la Selección Chilena por lesión crónica de Paulo Díaz para Eliminatorias

ver también

River alerta a la Selección Chilena por lesión crónica de Paulo Díaz para Eliminatorias

Paulo Díaz se equivoca en la selección porque se sobra

El periodista y relator agregó que “no irá por ahí (por su calidad como futbolista), pero yo en la selección, salvo alguna excepción, no le he visto un gran partido a Paulo Díaz”.

Solabarrieta barre el piso con el Paulo Díaz de la selección chilena.

Solabarrieta barre el piso con el Paulo Díaz de la selección chilena.

Publicidad

Según Solabarrieta, “yo tengo una respuesta, que me dieron del interior de la selección en el proceso anterior, me dijeron: ¿saben lo que pasa con Paulo? Lo que hemos evaluado nosotros es que en River juega con lo justo…“.

Él sabe lo que tiene y lo que no tiene que hacer en River, pero en la selección viene y sobra un poquito el puesto, como que piensa que puede hacer más cosas de lo que debe hacer y se empieza a equivocar“, sentenció Fernando Solabarrieta.

Nico Córdova se defiende en la selección chilena: “¿Fuimos muy cautelosos? Brasil no te entrega la pelota”

ver también

Nico Córdova se defiende en la selección chilena: “¿Fuimos muy cautelosos? Brasil no te entrega la pelota”

Chile recibe a Uruguay este martes 9 de septiembre, desde las 20:30 horas en el Estadio Nacional, por la 18° y última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Publicidad
Lee también
Sin regalones: los números de los titulares de Chile ante Brasil
Selección Chilena

Sin regalones: los números de los titulares de Chile ante Brasil

¿Con Paulo Díaz? River Plate sufre más de la cuenta en Copa Argentina
Internacional

¿Con Paulo Díaz? River Plate sufre más de la cuenta en Copa Argentina

River pone en alerta a La Roja por lesión crónica de Paulo Díaz
Selección Chilena

River pone en alerta a La Roja por lesión crónica de Paulo Díaz

Independencia acusa a ANFP de "insistir en una Supercopa que..."
Chile

Independencia acusa a ANFP de "insistir en una Supercopa que..."

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo