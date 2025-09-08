La selección chilena se despide de las amargas Eliminatorias Sudamericanas a la Copa América 2026. La Roja no tiene ninguna opción de ir la cita planetaria, pero el interino Nicolás Córdova tiene mucha, mucha tarea.

Es que tras caer contra Brasil en el Maracaná, Chile se mantiene último en la tabla como colista absoluto, pero hay otra situación que La Roja debe evitar.

Con apenas 10 puntos en 17 partidos, amén de 2 triunfos, 4 empates y 11 derrotas, si la selección chilena no le gana a Uruguay este martes timbrará la peor campaña de su historia en eliminatorias desde que se implementó el sistema todos contra todos.

La peor selección chilena de la historia en eliminatorias

Hasta ahora, el peor rendimiento de La Roja en las eliminatorias fue camino a Corea-Japón 2022 finalizando última con 12 unidades (3 triunfos, 3 empates y 12 caídas), proceso que tuvo en la dirección técnica a Nelson Acosta, Pedro García y Jorge Garcés.

La selección chilena camino al Mundial 2026 puede ser la peor de toda la historia.

Es decir, una derrota o un empate dejará al proceso de Eduardo Berizzo, Ricardo Gareca y Nico Córdova como la peor de la historia camino a un Mundial.

Además hay que considerar que la La Roja camino a Cora y Japón marcó 15 goles y recibió 27, con una diferencia de goles de -12, mientras la actual selección tiene -18 con apenas 9 conquistas a favor y 27 en contra.

Chile recibe a Uruguay este martes 9 de septiembre, desde las 20:30 horas en el Estadio Nacional, por la 18° y última fecha de las eliminatorias, duelo que además puede ser la despedida de Córdova como entrenador interino de La Roja.