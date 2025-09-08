Es tendencia:
Selección chilena

La inteligencia artificial predice el resultado exacto de Chile vs. Uruguay por Eliminatorias

¿Chile se despide con dignidad?, o ¿La Uruguay de Bielsa arrasa? Descubre qué predice la inteligencia artificial.

Por Franco Abatte

Conoce el pronóstico de la inteligencia artificial para el duelo de La Roja.
Las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026 llegan a su capítulo final este martes con el desarrollo de la fecha 18. Es en esta jornada donde la selección chilena recibe en el Estadio Nacional a la Uruguay dirigida por un viejo conocido, Marcelo Bielsa.

Si bien el encuentro no tiene mayor trascendencia en la tabla -los charrúas ya aseguraron su clasificación y La Roja está eliminada-, para Nicolás Córdova y compañía representa la oportunidad de despedirse con algo de dignidad tras una campaña para el olvido. El combinado nacional llega a este último partido como colista absoluto, con solo 10 puntos obtenidos en 17 partidos.

Es en ese contexto que en RedGol ya vivimos el partido entre La Roja y los charrúas y le preguntamos a la inteligencia artificial por el resultado exacto ¿Quieres saber qué nos dijo? Todos los detalles, a continuación.

¿CHV o Mega? El canal que transmite Chile vs. Uruguay por Eliminatorias

¿CHV o Mega? El canal que transmite Chile vs. Uruguay por Eliminatorias

La IA predice el resultado de Chile vs. Uruguay:

Tal como en otros ejercicios con la inteligencia artificial, ChatGPT fue la herramienta utilizada en esta predicción y la que señaló sin reparos el triunfo de los charrúas por un contundente marcador de 3-0.

¿Qué dijo? La IA escribió el siguiente pronóstico sobre el partido: “Si tuviera que darte un pronóstico exacto, diría que el resultado más coherente y congruente sería: Chile 0-3 Uruguay”.

Tras ello, la IA agregó contexto a esta derrota de La Roja, agregando lo siguiente: “Esto coincide con el pronóstico más optimista para Uruguay, las estadísticas apuntan a una superioridad clara del equipo de Bielsa, y Chile ha mostrado muy poca capacidad ofensiva y también defensiva. Además, el contraste entre la motivación de clasificar y el cierre de ciclo contribuye al escenario de una victoria clara de Uruguay” cerró.

La IA predice un triunfo claro de la selección de Uruguay vs. Chile. (Foto: Marcelo Hernandez/Photosport)

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs. Uruguay?

El partido entre la selección chilena y Uruguay por la fecha 18 de las Eliminatorias Conmebol se juega este martes 9 de septiembre a partir de las 20:30 horas de Chile.

