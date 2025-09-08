Las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026 llegan a su capítulo final este martes con el desarrollo de la fecha 18. Es en esta jornada donde la selección chilena recibe en el Estadio Nacional a la Uruguay dirigida por un viejo conocido, Marcelo Bielsa.

Si bien el encuentro no tiene mayor trascendencia en la tabla -los charrúas ya aseguraron su clasificación y La Roja está eliminada-, para Nicolás Córdova y compañía representa la oportunidad de despedirse con algo de dignidad tras una campaña para el olvido. El combinado nacional llega a este último partido como colista absoluto, con solo 10 puntos obtenidos en 17 partidos.

Es en ese contexto que en RedGol ya vivimos el partido entre La Roja y los charrúas y le preguntamos a la inteligencia artificial por el resultado exacto ¿Quieres saber qué nos dijo? Todos los detalles, a continuación.

La IA predice el resultado de Chile vs. Uruguay:

Tal como en otros ejercicios con la inteligencia artificial, ChatGPT fue la herramienta utilizada en esta predicción y la que señaló sin reparos el triunfo de los charrúas por un contundente marcador de 3-0.

¿Qué dijo? La IA escribió el siguiente pronóstico sobre el partido: “Si tuviera que darte un pronóstico exacto, diría que el resultado más coherente y congruente sería: Chile 0-3 Uruguay”.

Tras ello, la IA agregó contexto a esta derrota de La Roja, agregando lo siguiente: “Esto coincide con el pronóstico más optimista para Uruguay, las estadísticas apuntan a una superioridad clara del equipo de Bielsa, y Chile ha mostrado muy poca capacidad ofensiva y también defensiva. Además, el contraste entre la motivación de clasificar y el cierre de ciclo contribuye al escenario de una victoria clara de Uruguay” cerró.

La IA predice un triunfo claro de la selección de Uruguay vs. Chile. (Foto: Marcelo Hernandez/Photosport)

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs. Uruguay?