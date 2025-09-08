Uruguay será el último rival de Chile en estas fatídicas eliminatorias, que desnudaron todas las falencias del fútbol nacional y eso se ve reflejado en un triste último lugar en la tabla.

Los charrúas, comandados por Marcelo Bielsa, llegan clasificados a esta última jornada. A pesar de que traen un equipo contundente, hay una señal que deja claro que el partido no tiene mayor valor para ellos.

Esto porque el Loco liberó cuatro jugadores titulares ante Perú de cara a este partido ante Chile por lo intrascendente del duelo: Giorgian De Arrascaeta (Flamengo), Facundo Pellistri (Panathinaikos), Guillermo Varela (Flamengo) y Mathías Olivera (Napoli). Este último, eso sí, quedó suspendido.

La prensa uruguaya entiende que esto se debe al poco valor que tiene el partido final de las eliminatorias. “Liberó a la figura del partido ante Perú”, señalan en Ovación por Giorgian De Arrascaeta.

Uruguay llega a Chile con bajas

“Es una oportunidad para Bielsa de darle minutos a jugadores que querrá poner a prueba a menos de un año para el Mundial. Además, la Celeste recupera a tres futbolistas que se perfilan como titulares”, indican en Ovación.

La duda de Bielsa está en el pórtico

Hay diez jugadores confirmados para jugar ante Chile en la Celeste, la única interrogante viene desde el pórtico. Esto porque Sergio Rochet, meta del Inter de Porto Alegre, no está 100% físicamente y lo puede reemplazar Santiago Mele.

También se dará el regreso del atacante Darwin Núñez, que esta temporada abandonó el Liverpool para ir a jugar a la liga de Arabia Saudita defendiendo al Al-Hilal. No había estado ante Perú, en la fecha pasada, por suspensión.

Otro que regresará al once estelar es Ronald Araújo, defensor del Barcelona, que tampoco estuvo ante los incaicos y es fijo en la escuadra titular de Bielsa.

De esta forma, Uruguay jugará un 4-3-3 con Sergio Rochet o Santiago Mele en el arco; Nahitan Nández, Ronald Araujo, Sebastián Cáceres y Matías Viña en la zaga; Federico Valverde, Manuel Ugarte y Rodrigo Bentancur en la mitad de la cancha; Kike Olivera, Darwin Núñez y Brian Rodríguez en la delantera.