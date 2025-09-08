Marcelo Bielsa regresará a Chile después de muchos años. Hoy aterriza con la selección de Uruguay para jugar en las eliminatorias con el rótulo de ser el entrenador más querido de la selección chilena en los últimos 50 años, por el trabajo que marcó a muchos jóvenes que estaban prontos a explotar en su carrera.

Con una personalidad muy especial, supo llevar a Chile a un Mundial después de 12 años. Y sentar las bases de una Generación Dorada que años después de su renuncia a la Roja supo ser bicampeón de América.

Tuvo muchas luces y también sombras en su paso por Juan Pinto Durán, según lo señalaron los mismos futbolistas. Pero la evaluación final, siempre es positiva. Como la mentalidad que le inculcó a Alexis Sánchez.

“Lo que más me marcó de Bielsa fue la mentalidad que le inculca al jugador“, manifestó Alexis cuando estaba en Barcelona y en donde se estrechó en un fuerte abrazo al enfrentar al Loco, ante Athletic de Bilbao.

“Me enseñó a no rendirme y darlo todo”, complementó el tocopillano sobre quien fuera su segundo estratega en la Roja, tras su debut con Nelson Acosta en el banco.

La admiración por Bielsa de los futbolistas de la Generación Dorada

Jean Beausejour es otro de los jugadores que dieron un salto de calidad en su carrera gracias a Marcelo Bielsa y así lo reconoce.

“Siempre hablo a título personal, pues a partir de él me cambió la carrera y la forma de ver el fútbol. Me cambió la forma de encarar la profesión. Fue un técnico determinante y trascendente que marco mucho mi carrera y mi vida”, establece.

Para Jorge Valdivia “es el que cambia el chip en la selección, el que entrega fundamentos deportivos y tácticos, cosa que ningún entrenador antes le había dado”, asegurando que fue “el mejor de todos”.

Algo similar es lo que plantea Gonzalo Jara. “En Chile no hay ningún jugador que pueda hablar mal de él, siempre son de elogios. A mí me hizo mejor jugador, nos cambió la mentalidad a los jugadores chilenos, nos dio eso de competir, del profesionalismo y nos hizo crecer a todos los jugadores de la Selección”, señala.

Las sombras de Bielsa

Quien nunca tuvo una relación tan fluida es Arturo Vidal, quien con su calidad se terminó ganando la titularidad pues en un principio Bielsa no estaba 100% convencido del King.

“Bielsa no revolucionó el fútbol chileno”, ha señalado el ex Bayern Munich en muchas ocasiones. Además indicó que “hay cosas que no me gustan de él, cada jugador tiene su aprecio”.

Sin embargo, admite que “trabaja muy bien y es muy exigente”, comentario que se repite en todos los futbolistas con los que trabajó.

De hecho, Claudio Bravo señala que nunca tuvo mucha sintonía tampoco con Bielsa. Para muestra, contó una anécdota.

“Me acuerdo que llegamos al aeropuerto, veníamos de jugar el Mundial y me manda a buscar, apenas llegamos. Aterrizamos aquí en el aeropuerto en Santiago, venía sentado atrás en el bus, él en el primer asiento y me manda a buscar”, recuerda.

“Me sienta a su lado y me dice, ‘te felicito por cómo lideraste el equipo’ y poco más. Fue la conversación que tuve más larga con él durante cuatro años“, explica.

De todas formas el ex meta señala que es el entrenador “que más sabe de fútbol” de todos los que tuvo, aunque no lo elige como el mejor: escoge a Manuel Pellegrini en ese ítem.

