¿Cortado para siempre? Córdova se olvida del gran criticado de la Roja para el partido con Uruguay

La selección chilena cierra su patética presentación en las Eliminatorias Sudamericanas este martes, cuando reciba a Uruguay en un semivacío estadio Nacional.

El equipo de Nicolás Córdova tiene un triste objetivo: ganar y esperar que Perú no derrote a Paraguay en Lima para no quedar en el último lugar de la tabla de posiciones.

La Roja se preparó en Juan Pinto Durán tras el papelón ante Brasil y el DT del equipo nacional está preparando su once, con una gran ausencia.

ver también El compañero de la selección chilena que le habla en inglés a Brereton: “How nice friend”

¿Paulo Díaz cortado de la selección chilena?

Uno de los jugadores de peor rendimiento en Chile ante Brasil fue Paulo Díaz, quien no está siendo considerado por Córdova para el duelo ante Uruguay, porque no estuvo en ninguna de las formaciones de probó.

El primer once que entrenó la Roja fue con Thomas Gillier; Ian Garguez, Iván Román, Guillermo Maripán y Gabriel Suazo (entró como lateral izquierdo Esteban Matus); Rodrigo Echeverría (alternanó con Ignacio Saavedra), Felipe Loyola, Luciano Cabral; Maximiliano Gutiérrez, Ben Brereton y Alexander Aravena.

La Roja se prepara en Juan Pinto Durán. Foto: Raul Bravo/Photosport

Publicidad

Publicidad

Mientras que el otro equipo fue con Lawrence Vigouroux; Fabián Hormazábal, Daniel González, Rodrigo Echeverría, Gabriel Suazo; Vicente Pizarro, Javier Altamirano, Lucas Assadi; Gonzalo Tapia, Bruno Barticciotto y Lucas Cepeda. Además, Matías Sepúlveda e Ignacio Saavedra alternaron en la mitad de la cancha.

Chile sale a la cancha ante el Uruguay de Bielsa y todo apunta a que va a sumar una nueva derrota.

ver también Marcelo Bielsa libera a cuatro figuras de Uruguay para duelo con Chile por Eliminatorias

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs Uruguay por las Eliminatorias?

La selección chilena cierra su triste paso por las Eliminatorias Sudamericanas ante Uruguay, este martes 9 de septiembre a las 20:30 horas, en el estadio Nacional.