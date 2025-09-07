Luego de conseguir la clasificación directa al Mundial 2026, la selección de Uruguay se apresta para viajar a nuestro país y enfrentar a la Selección Chilena por el cierre de las Eliminatorias al Mundial 2026, en la vuelta de Marcelo Bielsa tras 14 años.

Con el pasaje en su poder, el técnico rosarino aprovecha la instancia para liberar de su plantel a cuatro de sus principales figuras. De ellas, una no viajará este lunes a Santiago por suspensión, mientras que otros tres son por decisión del “Loco”.

Bielsa libera figuras en Uruguay para duelo con Chile

Si tomamos en cuenta la formación titular de la Celeste en su último triunfo por 3-0 a Perú, los cuatro fueron de la partida y no van a estar en nuestro país. El primero de ellos es el central Mathias Olivera, quien queda afuera por acumulación de tarjetas amarillas.

De los tres restantes valores de Uruguay que liberó Bielsa, el lateral derecho Guillermo Varela presenta una pubalgia y por precaución se le liberó. Mientras que en los casos del creativo Giorgian De Arrascaeta y el extremo Facundo Pellistri, fue por exclusiva decisión del rosarino.

Sin embargo, lejos de resentir estas ausencias, los orientales contarán con la vuelta de otras tres figuras que cumplieron el castigo que les impuso Conmebol por los polémicos incidentes ante Colombia en semifinales de la Copa América en Estados Unidos.

Quienes serán parte de la lista de Bielsa en Uruguay para el partido con Chile son el central Ronald Araújo, el polifuncional Nahitan Nández y el goleador Darwin Núñez. Todos ellos asoman como titulares para el duelo por Eliminatorias.

¿Cuándo se juega este encuentro?

Por la última fecha de las Clasificatorias rumbo al Mundial 2026, Chile recibirá a la Celeste en el Estadio Nacional este martes 9 de septiembre, desde las 20:30 horas.