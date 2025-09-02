Más de 14 años pasaron para que Marcelo Alberto Bielsa regrese a Chile. Lo hará el próximo martes 9 de septiembre, cuando con la selección de Uruguay visiten a La Roja en el Estadio Nacional, para cerrar las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Eso sí, antes de esta cita, el rosarino buscará este jueves 4 sumar el punto que necesita para asegurar su lugar en la cita planetaria, cuando reciban a Perú en el Estadio Centenario de Montevideo, que se juega su última oportunidad para llegar al repechaje.

Tanto para este duelo, como para el reencuentro con la Selección Chilena, Marcelo Bielsa confirmó la lista de 27 futbolistas convocados para la última doble fecha de las Eliminatorias, la cual como fue la tónica en este proceso, excluye a jugadores históricos de la “Celeste”.

La nómina de Bielsa en Uruguay para enfrentar a Chile

ARQUEROS

Sergio Rochet – Internacional/BRA

Santiago Mele – Junior de Barranquilla/COL

Franco Israel – Torino/ITA

DEFENSAS

Nahitan Nández – Al Qadisiyah/ARB

Guillermo Varela – Flamengo/BRA

José Luis Rodríguez – Vasco Da Gama/BRA

Sebastián Cáceres – América/MEX

Santiago Bueno – Wolverhampton/ING

Ronald Araújo – Barcelona/ESP

Mathias Olivera – Napoli/ITA

Matías Viña – Flamengo/BRA

Joaquín Piquerez – Palmeiras/BRA

Juan Manuel Sanabria – Atlético San Luis/MEX

MEDIOCAMPISTAS

Federico Valverde – Real Madrid/ESP

Manuel Ugarte – Manchester United/ING

Rodrigo Bentancur – Tottenham Hotspur/ING

Emiliano Martínez – Palmeiras/BRA

Rodrigo Zalazar – Sporting Braga/POR

Giorgian De Arrascaeta – Flamengo/BRA

DELANTEROS

Facundo Pellistri – Panathinaikos/GRE

Brian Rodríguez – América/MEX

Cristian Olivera – Gremio/BRA

Ignacio Laquintana – Red Bull Bragantino/BRA

Kevin Amaro – Liverpool

Darwin Núñez – Al Hilal/ARB

Rodrigo Aguirre – América/MEX

Federico Viñas – Real Oviedo/ESP

¿Cuándo juega la Celeste?

El primero de los duelos que jugará Uruguay será este jueves 4 de septiembre, cuando reciban a Perú en el Estadio Centenario de Montevideo a las 20:30 horas. Cinco días después, el martes 9, Marcelo Bielsa regresa a Chile para el juego en el Estadio Nacional a la misma hora.

