Más de 14 años pasaron para que Marcelo Alberto Bielsa regrese a Chile. Lo hará el próximo martes 9 de septiembre, cuando con la selección de Uruguay visiten a La Roja en el Estadio Nacional, para cerrar las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.
Eso sí, antes de esta cita, el rosarino buscará este jueves 4 sumar el punto que necesita para asegurar su lugar en la cita planetaria, cuando reciban a Perú en el Estadio Centenario de Montevideo, que se juega su última oportunidad para llegar al repechaje.
Tanto para este duelo, como para el reencuentro con la Selección Chilena, Marcelo Bielsa confirmó la lista de 27 futbolistas convocados para la última doble fecha de las Eliminatorias, la cual como fue la tónica en este proceso, excluye a jugadores históricos de la “Celeste”.
ver también
Ocurrió hace 18 años: ¿Por qué Marcelo Bielsa prefirió venir a revolucionar el fútbol chileno?
La nómina de Bielsa en Uruguay para enfrentar a Chile
ARQUEROS
- Sergio Rochet – Internacional/BRA
- Santiago Mele – Junior de Barranquilla/COL
- Franco Israel – Torino/ITA
DEFENSAS
- Nahitan Nández – Al Qadisiyah/ARB
- Guillermo Varela – Flamengo/BRA
- José Luis Rodríguez – Vasco Da Gama/BRA
- Sebastián Cáceres – América/MEX
- Santiago Bueno – Wolverhampton/ING
- Ronald Araújo – Barcelona/ESP
- Mathias Olivera – Napoli/ITA
- Matías Viña – Flamengo/BRA
- Joaquín Piquerez – Palmeiras/BRA
- Juan Manuel Sanabria – Atlético San Luis/MEX
MEDIOCAMPISTAS
- Federico Valverde – Real Madrid/ESP
- Manuel Ugarte – Manchester United/ING
- Rodrigo Bentancur – Tottenham Hotspur/ING
- Emiliano Martínez – Palmeiras/BRA
- Rodrigo Zalazar – Sporting Braga/POR
- Giorgian De Arrascaeta – Flamengo/BRA
DELANTEROS
- Facundo Pellistri – Panathinaikos/GRE
- Brian Rodríguez – América/MEX
- Cristian Olivera – Gremio/BRA
- Ignacio Laquintana – Red Bull Bragantino/BRA
- Kevin Amaro – Liverpool
- Darwin Núñez – Al Hilal/ARB
- Rodrigo Aguirre – América/MEX
- Federico Viñas – Real Oviedo/ESP
¿Cuándo juega la Celeste?
El primero de los duelos que jugará Uruguay será este jueves 4 de septiembre, cuando reciban a Perú en el Estadio Centenario de Montevideo a las 20:30 horas. Cinco días después, el martes 9, Marcelo Bielsa regresa a Chile para el juego en el Estadio Nacional a la misma hora.