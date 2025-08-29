Marcelo Bielsa no está teniendo el éxito esperado en Uruguay. El Loco ha sido muy cuestionado y para explicar el rendimiento de su seleccionado, incluso terminó criticando a Chile.

El Loco llegó a la Celeste bajo grandes expectativas. Su trabajo serio, sumado al gran talento y garra de los orientales, era una ecuación que permitía la ilusión. Sin embargo, esto es fútbol y en Montevideo terminó encontrando muchos más problemas de los esperados.

La defensa de Marcelo Bielsa

Marcelo Bielsa ha sido apuntado en Uruguay en los últimos meses, sobre todo tras la Copa América de 2024 en Estados Unidos y las posteriores críticas de Luis Suárez hacia su gestión. Hasta su alto sueldo ha sido tema para los Charrúas.

ver también ¿La Roja por sobre Colo Colo? Ayudante de Gustavo Quinteros revela su futuro

En la última conferencia de prensa previa a las Eliminatorias, Bielsa analizó muy en su estilo lo que ha sido el proceso hacia la próxima Copa del Mundo de 2026. El DT reconoció que no han tenido el rendimiento esperado, pero ejemplificó que salvo Argentina, todas las selecciones han sido irregulares. Incluso, hizo hincapié en el pésimo andar de La Roja y Perú.

“Hay dos equipos, como es el caso de Chile y Perú, que no tuvieron momentos buenos en la competencia, después el caso de Bolivia que salvo una secuencia de tres triunfos consecutivos tampoco tuvieron momentos buenos”, comenzó diciendo el DT de Uruguay.

“El más regular de todos, que no tuvo ningún bache, fue Argentina. Luego el equipo que ofreció una regularidad fue Ecuador. Uruguay se debería ubicar entre los mejores equipos de Sudamérica. Brasil tuvo también una racha negativa de cinco partidos, Colombia de ocho, Paraguay de seis, Venezuela también”, complementó Bielsa.

Publicidad

Publicidad

Bielsa todavía no se gana a los uruguayos. Imagen: Getty

Más allá de reconocer que no han estado a la altura, el técnico marcó una diferencia entre las selecciones que no tuvieron buenos resultados, como Chile, y las que pasaron por algunos malos resultados. Para él, Uruguay estuvo en este segundo grupo.

“Hay equipos que no rindieron y equipos que tuvieron rachas negativas. Nosotros también tuvimos un período de racha negativo, entonces está clarísimo que la valorización no es buena”, cerró Marcelo Bielsa. Chile y Uruguay se enfrentarán el próximo 9 de septiembre en el Estadio Nacional, en la última fecha de las Eliminatorias.

Publicidad