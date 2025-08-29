Es tendencia:
¿La Roja por sobre Colo Colo? Ayudante de Gustavo Quinteros revela su futuro

Leandro Desabato indicó cuál es el principal objetivo del adiestrador y que marcó su rechazo al Cacique. De momento sigue en conversaciones.

Por Felipe Pavez Farías

Quinteros analiza la chance de asumir en la Roja
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTQuinteros analiza la chance de asumir en la Roja

Gustavo Quinteros se bajó de la lista de candidatos para asumir en Colo Colo. Pese a tener el respaldo de la directiva de ByN, el adiestrador decidió dar un paso al costado y rechazó la chance de volver a salvar al Cacique. 

Bajo este escenario, su ayudante Leandro Desabato abordó la situación que vive el adiestrador argentino nacionalizado boliviano. “Yo tengo la mejor relación con Gustavo”, lanzó de entrada el “Chavo” dejando atrás cualquier tipo de polémica y posible quiebre con el entrenador.

Luego apuntó a que sigue esperando una opción para volver a dirigir. “Ayer nos juntamos en su casa todo el cuerpo técnico. Colo Colo lo quiere, y está viendo eso. Principalmente la propuesta deportiva. Después eso sale bien o mal”, declaró a Cielosports.

Gustavo ve mucho el proyecto deportivo, le gusta hablar con dirigentes y manager deportivo. Ahora el desafío de él es ganar un titulo internacional”, agregó Desabato. Lo que sería factor clave en su rechazo al Cacique. 

Ahora lo llamativo fue que dejó abierta la chance de un posible llamado de la selección chilena.

¿Dónde va a dirigir Gustavo Quinteros? 

Es que el ayudante de Gustavo Quinteros confesó que existe la opción de asumir en la Roja y lo ve al menos con buenos ojos por la distancia con Argentina. 

Está esperando. Es normal que suene en varios equipos, como fue Estudiantes, Racing e Independiente. Él decide y nosotros lo acompañamos. Ojalá que sea cerquita, si es a Chile sí voy jajá”, complementó el ex defensa central. 

Está la opción de Chile. El último compromiso lo tienen ahora y como no van al Mundial, luego vuelven a jugar pero recién para septiembre del 2026 y para el Mundial del 2030”, sentenció. 

Cabe consignar que desde la ANFP se recalcó que el nuevo cuerpo técnico de la Roja será presentado a más tardar en marzo del 2026. Por lo que aún resta un tramo importante tanto para Gustavo Quinteros como para la elección de próximo adiestrador de la selección. 

