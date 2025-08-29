Colo Colo pierde a uno de los candidatos más firmes que tenía para reemplazar a Jorge Almirón. Pese a que parecía estar listo días atrás, Gustavo Quinteros no volverá al Estadio Monumental luego de bajarle el perfil a la oferta.

El técnico se negó a venir a rescatar otra vez al Cacique y opta por mantenerse lejos por ahora. Una decisión que ha generado revuelo entre los hinchas y que no dejó nada de contento a Patricio Yáñez.

El ex delantero se refirió a lo ocurrido entre el entrenador y el Eterno Campeón, lamentando que no puedan volver a juntar sus caminos. Esto ya que, para él, era el único que podía ordenar el caos que hay en el plantel albo.

El lamento de Patricio Yáñez por el portazo de Gustavo Quinteros a Colo Colo

Gustavo Quinteros decidió bajarse de la carrera por ser el nuevo técnico de Colo Colo. El DT optó por mantenerse al margen y no volver al Cacique para ser su bombero como ocurrió hace años atrás.

Para Patricio Yáñez, Gustavo Quinteros era el ideal para ordenar las cosas en Colo Colo. Foto: Photosport.

La noticia no dejó contento a Patricio Yáñez, quien en Puntapié Inicial de Radio Agricultura aseguró que el vuelco en las negociaciones es extraño. “Lo encuentro raro que estuviera casi listo el martes y ahora no“.

“Me habían dicho del directorio que ese era el deseo, que sacaba la pizarra. Era el nombre y ahora que se cayó, creo que era el que conoce más el paño en necesidades de urgencia“, añadió.

Pero la principal razón por la que Patricio Yáñez lamenta el portazo de Gustavo Quinteros a Colo Colo es que lo veía como el salvador. “No digo que otro no pueda sacarle rendimiento al plantel, pero el que podía ordenar la casa, que conoce el Monumental y las exigencias, me parece que era Quinteros“.

Quedará esperar para ver qué es lo que pasará con la búsqueda del nuevo entrenador albo. La lista había quedado en cinco candidatos, pero con esto, ahora serán cuatro los que se pelearán el puesto.

Colo Colo se olvida de Gustavo Quinteros y se enfoca en las otras opciones que tiene para su banca. El Cacique se comprometió a dar una respuesta este sábado, por lo que las próximas 24 horas serán claves.

¿Cuáles fueron los números de Gustavo Quinteros en Colo Colo?

Gustavo Quinteros no será el técnico de Colo Colo, donde en su primera etapa logró dirigir un total de 153 partidos oficiales. En ellos consiguió 79 triunfos, 41 empates y 33 derrotas, con 239 goles a favor y 149 en contra. Ganó 4 títulos.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Ya sin Gustavo Quinteros en el radar, Colo Colo sigue buscando técnico mientras trabaja con la mira puesta en el Superclásico. El Cacique se verá las caras con la U en el Estadio Monumental este domingo 31 de agosto a partir de las 15:00 horas.

