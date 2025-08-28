Colo Colo necesita con urgencia volver a los triunfos y tiene un escenario ideal para dejar atrás todos sus fantasmas. Este fin de semana el Cacique recibe a la U de Chile en la versión 198 del Superclásico del fútbol chileno, duelo para el que prepara una novedosa formación.

Con Hugo González y Luis Pérez jugando su último partido como interinos, los entrenadores de las inferiores del Eterno Campeón no se guardarán nada. Es por ello que en su oncena en la práctica de este jueves repitió a los intérpretes del miércoles.

Los entrenadores sorprendieron ratificando las movidas que han dado que hablar en las últimas 24 horas. Esto, con una gran duda con un jugador al que esperan al límite, la que se aclarará entre viernes y sábado.

Colo Colo con sólo una duda en su formación para el Superclásico ante la U

Colo Colo no tiene margen de error si es que quiere pelear por alguna copa internacional. El Cacique debe sumar de a tres en el Superclásico ante la U y, para lograrlo, apuesta por una inédita formación.

Francisco Marchant es la gran incógnita en la formación de Colo Colo para el Superclásico. Foto: Photosport.

En la práctica de este jueves, en la que se realizó trabajos para relajar el ambiente en un comienzo para luego pasar al fútbol, la dupla técnica paró el mismo once. Es decir, Fernando De Paul se mantendrá en la portería como el titular.

En la defensa es donde hay la primera novedad. Sebastián Vegas regresa a la formación de Colo Colo para completar una línea de cuatro con Mauricio Isla, Jonathan Villagra y Erick Wiemberg.

En el mediocampo, también hay sorpresas. Claudio Aquino sale de la oncena estelar, dejando su lugar a Arturo Vidal. Esteban Pavez y Vicente Pizarro completan dicha zona de la cancha.

Finalmente está la delantera, donde está la principal novedad. Lucas Cepeda, Javier Correa y Leandro Hernández son quienes por ahora buscarán los goles. El canterano toma el lugar de Francisco Marchant, quien no ha entrenado con sus compañeros y es la gran duda.

Pero esto no tiene que ver con temas físicos ni mucho menos. La joyita alba está con la selección chilena Sub 20 en un microciclo y este viernes se sumará a las prácticas del Eterno Campeón, por lo que buscará asegurar su lugar en los entrenamientos que quedan.

De esta forma, Colo Colo ya tiene definida su formación para el Superclásico ante la U. Esta será con Fernando De Paul en el arco; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg en la defensa; Esteban Pavez, Vicente Pizarro y Arturo Vidal en el mediocampo; Lucas Cepeda, Javier Correa y Leandro Hernández en la delantera.

¿Cuándo es el Superclásico entre Colo Colo y la U?

Colo Colo afina los últimos detalles de su formación para el Superclásico ante la U. El Cacique y el Bulla se verán las caras en el Estadio Monumental este domingo 31 de agosto desde las 15:00 horas.

