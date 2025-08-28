Colo Colo tuvo un miércoles más que movido en la búsqueda de su nuevo técnico. En el Estadio Monumental se llevó a cabo la reunión de directorio de Blanco y Negro, en la que se analizó a los candidatos que toman más fuerza.

La dirigencia mantuvo citas con algunos de los nombres que han estado sonando estos días, como Gustavo Quinteros y Gerardo Martino. Sin embargo, lo que nadie pensaba era que un inesperado entrenador se metería en la lista final.

El Eterno Campeón redujo sus opciones a cinco candidatos, entre los que figura uno que dejó con la boca abierta a la mesa directiva alba. ¿La razón? No sólo su propuesta, sino que su conocimiento de las inferiores.

Colo Colo queda sorprendido por interés de Zé Ricardo en ser su DT

La búsqueda del nuevo entrenador de Colo Colo vivió una jornada clave luego de la reunión de directorio de este miércoles. El Cacique tuvo entrevistas con los candidatos que pasaron a la ronda final, pero hubo uno que los dejó encandilados: Zé Ricardo.

Zé Ricardo dejó buenas sensaciones en Colo Colo tras su presentación. Foto: Getty Images.

El brasileño de 54 años y que viene de dirigir al Criciúma hasta mayo de este año dejó muy buenas sensaciones en la dirigencia alba. “Ze Ricardo llamó la atención por su presentación“, explicó el periodista Edson Figueroa en Dale Albo AM.

Publicidad

Publicidad

El motivo por el que DT sorprendió a Blanco y Negro no sólo fue por su propuesta, sino que también por su conocimiento de la institución. “Me dicen que este muchacho hizo una presentación espectacular y conocía hasta el último jugador de la Sub 18 de Colo Colo“.

ver también Colo Colo destapa detalles de las negociaciones con Gustavo Quinteros y Gerardo Martino

En esa misma línea, el reportero remarcó que en la mesa directiva del Cacique terminaron muy a gusto con lo que les mostró el brasileño. “Quedaron con la boca abierta“.

Quedará esperar ahora para saber cuál será la decisión final del club. El plazo que se dieron es hasta este sábado para así poder hablar con todos y llegar a un acuerdo antes del Superclásico para que asuma la próxima semana.

Publicidad

Publicidad

Colo Colo analiza a cinco candidatos para que se ponga el buzo de entrenador. Zé Ricardo parece haber dejado un muy buen gusto en la interna, aunque por ahora no es la prioridad.

¿Cuáles son los números de Zé Ricardo como técnico?

Zé Ricardo se metió en la lista final de posibles técnicos para Colo Colo gracias a sus 302 partidos oficiales en total. En ellos ha conseguido 132 triunfos, 87 empates y 83 derrotas, con 441 goles a favor y 337 en contra.

ver también Vuelco total: el DT que toma ventaja en Colo Colo ante la demora de Gustavo Quinteros

¿Cuándo juega Colo Colo?

Mientras toma una decisión definitiva sobre su nuevo técnico, Colo Colo trabaja con todo para el Superclásico ante la U. El Cacique será local ante el Bulla este domingo 31 de agosto desde las 15:00 horas.

Publicidad