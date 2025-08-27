Colo Colo dio un paso clave este miércoles en la búsqueda del sucesor de Jorge Almirón. El Cacique tuvo la esperada reunión de directorio en la que avanzó para poder encontrar a su nuevo técnico.

La junta de Blanco y Negro llegó a un acuerdo para analizar hasta el día sábado a los cinco candidatos que quedaron tras el análisis de curriculums. Dos de ellos son Gustavo Quinteros y Gerardo Martino, quienes parecen estar en la delantera entre las opciones.

Los rumores sobre supuestas cláusulas y más se hicieron escuchar fuerte en las últimas horas, por lo que desde el Cacique salieron a aclararlo todo. Fue Aníbal Mosa quien reveló los detalles de las reuniones que mantuvo con ambos entrenadores para que así los hinchas sepan en qué están las cosas.

Colo Colo cuenta la firme sobre opciones de Gustavo Quinteros y Gerardo Martino para su banca

En Colo Colo quedaron cinco candidatos para asumir la banca que dejó vacante Jorge Almirón. El Cacique tomará su decisión este sábado y tiene a tres nombres como prioridad entre los que pasaron a la “final”.

Aníbal Mosa explicó qué fue lo que pasó con las reuniones con Gustavo Quinteros y Gerardo Martino. Foto: Photosport.

Aníbal Mosa habló tras la reunión de directorio de Blanco y Negro, explicando el acuerdo que hubo en la cita. “Desde que se fue Jorge Almirón comenzamos a trabajar, analizar y hacer llamados. Pasamos de 16 a 5 candidatos. Esos cinco que están sobre la mesa reúnen las condiciones, unos más y otros menos, para ser el técnico de Colo Colo“.

Publicidad

Publicidad

“Sí o sí queremos tener un DT antes del Superclásico, para dar una señal a la hinchada, al camarín y mandar una voz de tranquilidad a los colocolinos. Diría que ninguno corre con ventaja. De los cinco, hay tres bastante parejos y cualquiera de ellos tiene las condiciones para tomar la banca de Colo Colo“, añadió.

Fue tras ello que Aníbal Mosa reveló lo que habló con Gustavo Quinteros, con el que se reunieron esta mañana. “Hoy tuvo una conversación con gran parte del directorio y, efectivamente, pidió un par de días para hacer saber su postura”

ver también Colo Colo oficializa sus cinco candidatos para ser su nuevo entrenador: Quinteros a la cabeza

Pero ahí el presidente de Blanco y Negro sorprendió al sacar al baile al Tata. “Lo mismo Gerardo ‘Tata’ Martino; teniendo esas respuestas, vamos a tener el panorama completo para tomar una decisión el sábado“.

Publicidad

Publicidad

El mandamás albo también desmintió que Gustavo Quinteros solicitara una cláusula por si lo vienen a tentar con una oferta interesante. “Alguien levantó esa noticia, pero no es efectiva y tampoco lo aceptaríamos, a no ser que fueran cláusulas sumamente altas. Vamos a traer un cuerpo técnico y no queremos que en la mitad del camino nos dejen abandonados“.

Finalmente, Aníbal Mosa dio más antecedentes sobre lo que pasó con el Tata. “Es muy buen nombre el de Gerardo: Selección Argentina, Barcelona, Inter Miami… pero no tenemos la propuesta económica. Él está analizando la idea, nos pidió información y nosotros se la enviamos“.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo se tomará de aquí al sábado para elegir a su nuevo DT mientras el plantel trabaja para lo que será un duelo que puede valer oro. Este domingo 31 de agosto desde las 15:00 horas el Cacique recibe a la U en la versión 198 del Superclásico.

Publicidad

Publicidad

ver también Fernando Ortiz, el “calentón” admirador de Gareca que sigue en carrera por ser DT de Colo Colo

Así marcha Colo Colo en la tabla de posiciones