Ricardo Gareca se fue de Chile en medio de fuertes críticas por su desempeño como DT de la Roja, donde tras quedar últimos en la tabla de posiciones de las clasificatorias y logrando la eliminación anticipada, el “Tigre” dejó su puesto a cargo de la selección y, a pocos meses de su salida, ya comenzó a sonar en el radar de un nuevo destino para continuar su carrera.

A pesar de que sonó con fuerza para regresar a Perú y asumir en el Tri, el mismo Tigre desechó esta opción. “Es una etapa cerrada ya, al menos, en la situación actual de Perú. Yo creo que ellos han buscado y buscan otro estilo, otra forma de trabajar, y es respetable”, comentó al programa VBar de Caracol Radio.

Sin embargo, el ex seleccionador de la Roja suena con fuerza en otro equipo sudamericano, en donde competiría con un reconocido entrenador que estuvo cerca de llegar a Colo Colo.

La competencia de Gareca para llegar a la Selección de Venezuela

La vinotinto quedó fuera del Mundial 2026 por una diferencia de dos puntos con Bolivia, quien entró al repechaje.

Terminando en el octavo puesto con 18 puntos, la fuerte caída con Colombia por 6 a 3 truncó las esperanzas de Venezuela de asistir a la cita mundialista y como primera medida despidieron al técnico Fernando Batista.

Ante esto, diversos nombres suenan para asumir, entre ellos Rafael Dudamel, Ricardo Gareca y Gerardo “Tata” Martino, este último sonó con fuerza para asumir en Colo Colo, pero cuya llegada se habría caído por asuntos económicos.

Según revela el periodista José Pineda, el “Tigre” y el “Tata” son competencia directa para asumir en la selección nacional de cara a un nuevo proceso mundialista. “Se manejan dos nombres principalmente de entrenadores extranjeros y son Ricardo ‘Tigre’ Gareca y Gerardo ‘Tata’ Martino“.

Martino tiene una larga carrera en donde dirigió equipos como Platense, Almirante Brown, Colón, Libertad y Newell’s Old Boys en Argentina, mientras que en Estados Unidos estuvo al mando de Atlanta United y el Inter de Miami, con estos últimos fueron campeones el 2024 de la MLS Supporters Shield, pero renunció a en nombre de ese año por “motivos personales”.

El último club de Martino fue el Inter de Miami el 2024/Getty Images)

Por su parte, Gareca como entrenador también cuenta con gran carrera en Argentina, en donde dirigió a clubes como Talleres, Colón, Argentinos Juniors y Vélez Sarsfield.

Tras el fracaso con Chile el Tigre busca nuevos rumbos

Mientras que desde el 2015 al 2022 tomó las riendas de la selección peruana, en donde logró una histórica clasificación al Mundial 2018 después de 36 años de ausencia.

Por otra parte, con Chile, selección que dirigió entre el 2024 y 2025, logró la eliminación del próximo mundial quedando últimos en la tabla de posiciones.