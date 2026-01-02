Incertidumbre es la que vivirá en este mercado de pases el defensor chileno Igor Lichnovsky, luego de que el América decidiera cortarlo por tema de cupo de extranjeros y no seguirá siendo parte de las Águilas.

La razón de esta determinación de la dirigencia azteca es la incorporación del mediocampista brasileño, Rodrigo Dourado, quien será refuerzo del gigante norteamericano en el Clausura 2026.

La directiva azulcrema no quiere repetir la sequía de títulos del 2025 y empiezan a tomar medidas para volver a levantar un trofeo. Es por esto, que según la información del periodista Carlos Ponce de León, el equipo de André Jardine deberá liberar un cupo de extranjero si quiere fichar a Dourado y el damnificado será el ex U. de Chile.

Lichnovsky no seguirá en América

América busca una salida amistosa con Lichnovsky

Lichnovsky no figura en las prioridades de André Jardine y tras tener una zona defensiva muy poblada, el chileno no es un aporte para el plantel actual. Por lo que su salida es una opción viable para alcanzar a inscribir al nuevo refuerzo como uno de los nueve extranjeros permitidos en el torneo mexicano.

Ahora el América empieza a negociar con el chileno para que la salida sea a beneficio de ambos y no caer en conflictos que compliquen el inicio de año en el club.

El campeón con el América, Igor Lichnovsky, deja el club habiendo jugado 56 partidos y haber ganado 5 títulos desde su llegada a la institución en 2023 como préstamo de Tigres de la UANL y la compra definitiva de su pase en julio de 2024.

Según cifras de Transfermarkt, en el club azulcrema su mayor valor fue de 4 millones de euros. Mientras que en la actualidad, el precio de Lichnovsky es de apenas 1 millón de euros.

Estadísticas de Lichnovsky en América

Partidos disputados: 56

Encuentros como titular: 51

Goles marcados: 3

Asistencias aportadas: 2

Tarjetas recibidas: 19 amarillas y 2 rojas

Títulos ganados: 5 (Liga MX Apertura 2023, Clausura 2024, Apertura 2024; Campeón de Campeones 2024 y Supercopa de la Liga MX 2024).

