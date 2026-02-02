La situación que vive actualmente el defensor chileno Igor Lichnovsky en México ya toma niveles insospechados. El actual conflicto con el club América está en su punto más álgido, a tal punto que podría dejarlo sin jugar por más de un año.

Es que tras la decisión del conjunto azulcrema de excluirlo tanto del Torneo de Clausura 2025 en Liga MX como de Concachampions, el futbolista quiere hacer respetar el vínculo de larga duración que tiene con la institución. Una pelea hasta ahora sin ganador.

Pero para entender con claridad qué ocurre entre Lichnovsky y el América, el abogado argentino Marcelo Bee Sellares explicó en su cuenta de X qué ocurre con esta puja que puede sacar de las canchas al ex central de la U hasta junio del 2027.

Guerra total: Lichnovsky “congelado” hasta 2027

Lo primero que explica el experto legal es que el defensor nacional tiene contrato vigente con las “Águilas” hasta el 30 de junio del 2027, con una opción automática para extender el vínculo por un año más, es decir, el 30 de junio del 2028.

Sobre el salario de Lichnovsky, Sellares indica que actualmente percibe por año una suma de 11.2 millones de pesos mexicanos (US$644 mil dólares), para luego detallar cuál es el conflicto en cuestión y lo que esperan conseguir cada uno de los bandos.

“América ofrece solo 2026 para mutuo acuerdo“, indica el abogado, es decir, sólo pagar este año para desvincularlo, mientras que “su agente rechaza y exige pago total“. Además, cuenta un detalle no menor del tema. “El costo de rescisión es de US$2.5 millones de dólares. Sin resolución hoy”, concluye.

¿Desde cuándo no juega en las Águilas?

La última vez que Igor Lichnovsky jugó para el América fue en los cuartos de final ida del Apertura 2025, donde jugó 90 minutos en la derrota por 2-0 ante Monterrey. Eso fue el 27 de noviembre del 2025. De allí en más, fuera de acción hasta ahora.

