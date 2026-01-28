Colo Colo atento: Choque interno en América acelera la salida de Víctor Dávila de México

Desde México llegan importantes noticias que podrían provocar un verdadero golpe de Colo Colo en el mercado de fichajes. Esto, porque el arranque del América en la Liga MX 2026 no ha sido el esperado y ya se habla de un quiebre interno entre la directiva y el cuerpo técnico encabezado por André Jardine.

La tensión tendría relación directa con un reciente anhelo albo en el mercado: Víctor Dávila. Según informó El Francotirador del diario Récord, el América busca liberar un cupo de extranjero y tiene a dos jugadores en la mira para salir: el propio Dávila y el colombiano José Raúl “La Pantera” Zúñiga. Sin embargo, el técnico brasileño no comparte la estrategia de la dirigencia.

De acuerdo al citado medio, Jardine prefiere quedarse con Dávila y que el sacrificado sea Zúñiga, ya que considera que el delantero chileno le entrega mayores variantes ofensivas al equipo. Pese a ello, la directiva estaría empujando la salida del nacional, desoyendo una petición directa del entrenador.

Colo Colo, en medio del quiebre entre América y su DT

El principal problema para el América es que Zúñiga no encuentra interesados. A pesar de haber sido ofrecido a distintos clubes, su alto salario ha frenado cualquier avance. Con Dávila ocurre algo similar, pero en este escenario Colo Colo aparece como una opción viable.

Esto, porque el Cacique estaría dispuesto a absorber un porcentaje importante del sueldo del atacante chileno en un préstamo por un año, fórmula que le permitiría al conjunto azteca liberar el cupo de extranjero.

En México resaltan esta decisión y la califican como un mensaje “potente”, ya que la directiva estaría dispuesta a pasar por alto una preferencia de Jardine con tal de ejecutar su plan deportivo.

Así, Víctor Dávila comienza a dar pasos concretos hacia una eventual salida del América, mientras Colo Colo se mantiene atento a cualquier movimiento que pueda destrabar la operación.