Se cierra una etapa en el América de México. El gigante norteamericano contó en los últimos años con una importante camada de jugadores chilenos; sin embargo, este 2026 podría desmantelarse por completo.

El primero en salir fue Diego Valdés, quien partió a Vélez en 2025, y ahora podrían sumarse los otros dos nacionales. Mientras Víctor Dávila despierta interés en Colo Colo, otro chileno que podría abandonar la escuadra americanista es Igor Lichnovsky, defensor que no entra en los planes del técnico André Jardine.

ver también “Está avanzado”: Aseguran que América se quiere deshacer de Víctor Dávila y apuran su venta a Colo Colo

A diferencia de Dávila, Lichnovsky está completamente marginado del plantel: no se encuentra entrenando con el equipo y recientemente recibió un nuevo golpe al no ser inscrito en la Concachampions, situación que se repite en la Liga MX. Ante este escenario, desde México aseguran que las Águilas ya trabajan en su salida.

América busca rescindirle a Igor Lichnovsky

La información fue revelada por el medio 365Scores, que señaló que, tras no encontrar una cesión o venta para el defensor chileno, la directiva azulcrema inició negociaciones formales para concretar su salida definitiva mediante una rescisión de contrato.

El citado medio indicó además que el América habría propuesto compensar únicamente el año 2026 del contrato de Igor Lichnovsky. No obstante, la oferta no fue bien recibida por el jugador ni su representante, considerando que el defensor mantiene vínculo vigente hasta junio de 2027, con una opción de renovación automática por una temporada más.

En ese contexto, agregan que la representación del futbolista chileno mantiene una postura firme, exigiendo el respeto de la totalidad de las compensaciones estipuladas en las garantías contractuales, lo que elevaría el costo de la rescisión a cerca de 2,5 millones de dólares. Una cifra que, de todas formas, el América busca seguir renegociando para así, lograr una “salida ordenada y evitar conflictos legales o financieros en el corto plazo”.

