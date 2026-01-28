Víctor Dávila vuelve a estar en el centro del mercado de pases y esta vez con un reloj corriendo en contra. Desde México, el Club América espera que hoy el directorio de Blanco y Negro entregue el visto bueno para concretar la llegada del delantero chileno a Colo Colo. Esta operación es clave para destrabar otros movimientos importantes en las Águilas.

Según el periodista mexicano Julio Ibañez, dan por hecho que el América ya tomó la decisión de dejar partir al atacante nacional. “Será un día muy importante para saber si Colo Colo llega a algún acuerdo con el América por Dávila”, comentó por la reunión de directorio de Blanco y Negro.

En el elenco azteca hay urgencia. No solo por definir el futuro de Dávila, sino porque su salida permitiría liberar un cupo de extranjero, un factor determinante para ejecutar el siguiente golpe del mercado que tiene en mente la dirigencia americanista.

Por lo mismo, en México miran con atención lo que ocurra en Macul durante esta jornada. Están conscientes de que cualquier dilación podría complicar un fichaje que consideran estratégico para el segundo semestre.

Raphael Veiga, el jugador que busca el América con el cupo de extranjero

El cupo de extranjero que le urge al América

Según el periodista mexicano,el gran motivo detrás de la operación es Raphael Veiga. “Si Dávila llega a Colo Colo, se daría el espacio del no formado en México y así podría llegar Raphael Veiga al América“, relató, confirmando que la única forma de que el jugador brasileño llegue a México es dejando partir a Dávila.

En ese escenario, el chileno aparece como una pieza clave en una cadena de movimientos que involucra a tres clubes y que podría resolverse en cuestión de horas.

En Colo Colo, saben que el retorno a Chile de Dávila asoma como una alternativa interesante para reforzar el ataque. Sin embargo, todo depende de los términos finales del acuerdo y del visto bueno del directorio.