“Está avanzado”: Aseguran que América se quiere deshacer de Víctor Dávila y apuran su venta a Colo Colo

Colo Colo vuelve a protagonizar el mercado de fichajes y por petición de Fernando Ortiz busca la llegada de Víctor Dávila. El delantero de 28 años aparece en la carpeta de refuerzos y empieza a tomar fuerza.

El tema es que desde México avisan que el jugador no está convencido de venir al Cacique. “Él no se quiere ir. No está convencido de dejar el fútbol mexicano, pero no hay ningún club interesado. Es una situación complicada”, alertó el relator Raúl Ortiz en su canal de Youtube.

Así las cosas, las águilas quieren remecer el mercado y buscan al brasileño Raphael Veiga. Por lo que para concretar la llegada de la figura del Palmeiras necesitan el cupo de extranjero del seleccionado nacional. Lo que apura la salida de Dávila a como de lugar.

“Lo de Raphael Veiga está avanzando pero necesita deshacerse a un extranjero. Lo de Dávila está avanzado y se ha hablado con Colo Colo. El “Tano” Ortiz ya habló con él, le dijo ‘te quiero acá’”, complementó el cantagoles azteca.

¿Cuánto gana Víctor Dávila?

Ahora la llegada de Víctor Dávila dependerá si Fernando Ortiz logra convencerlo. Tarea que inició hace varios días y como se mencionó, hasta cambiaría la formación para que sea titular en Colo Colo.

Raphael Veiga suena en el América y para liberar un cupo de extranjero necesitan la salida de Víctor Dávila

Pero el tema a discutir es el salario que va a cobrar el jugador. De momento se opta por una opción de préstamo por un año con opción de compra. Aunque no se llega a acuerdo a los montos a pagar entre Colo Colo y América.

“Hay un ofrecimiento del América de cubrir el 50%, pero Colo Colo quiere que sea el 70-75%”, agregó Ortiz. Lo que debería definirse este miércoles en la reunión de ByN. Cabe consignar que Víctor Dávila en el América recibe cerca de 1.5 millones de dólares por temporada. Por lo que será el tema a definir.

