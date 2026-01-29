Colo Colo utilizó sus redes sociales para despedir oficialmente a Esteban Pavez, quien deja el club tras cerrar su ciclo como jugador albo. El Cacique le dedicó palabras de agradecimiento al volante, deseándole éxito en el próximo desafío de su carrera.

“Dejaste la vida por esta camiseta y tu huella quedó marcada para siempre en nuestra historia. Desde las series juveniles hasta portar la jineta del primer equipo, fuiste y serás un referente Albo. Capitán dentro y fuera de la cancha, guiaste al Cacique por la senda triunfal”, señalaron en un video.

En la publicación, el club resaltó la huella que Pavez dejó durante su paso por el Estadio Monumental. Donde no solo defendió la camiseta alba durante 12 temporadas, sino que además asumió el rol de capitán en distintos periodos, transformándose en una voz de liderazgo dentro del plantel.

El registro audiovisual repasó momentos importantes de su etapa en Colo Colo. Con imágenes tanto en partidos oficiales como en entrenamientos, reflejando el vínculo que el mediocampista construyó con la institución y su hinchada.

La despedida generó rápidas reacciones entre los seguidores del club, quienes comentaron el mensaje agradeciendo el compromiso del jugador y también críticas de quienes pedían su salida.

En otra lámina señalan “para siempre en nuestro corazón”. “Gracias por el liderazgo, la entrega y el amor por estos colores”, complementaron en el Cacique. “Gracias por todo, capitán”, finalizaron.

El nuevo destino de Esteban Pavez

Esteban Pavez deja Colo Colo para continuar su carrera en Alianza Lima. El club peruano que apostó por el volante chileno como refuerzo para la temporada 2026, marcando así su reencuentro con Pablo Guede.

El mediocampista se marcha luego de varias temporadas en Macul, donde fue protagonista en distintos torneos nacionales y competiciones internacionales. Se consolidó como uno de los volantes más regulares del último tiempo en el club.

Con esta despedida, el Cacique pone punto final al ciclo de Esteban Pavez, quien inicia un nuevo desafío en el extranjero dejando una huella reconocida tanto por el club como por su hinchada.

