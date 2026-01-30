“Vamos a tener dos sectores”: Deportes Limache confirma nuevo aforo para duelo ante Colo Colo

Una nueva polémica suma la Liga de Primera a horas de dar el puntapié inicial a la temporada 2026. Esto debido a que Deportes Limache recibió una nueva notificación desde las autoridades de gobierno, por lo que se modifica el aforo para el partido ante Colo Colo.

“Hago este video rápidamente porque desde la delegación presidencial nos rechazaron el aforo reducido. No se puede jugar con los 500 abonados que habíamos solicitado. Por lo que debemos jugar con ocho mil personas”, comienza el video que subió está tarde César Villegas a la cuenta oficial del cuadro tomatero.

El presidente de Limache recalcó que la medida los toma por sorpresa, ya que anteriormente no había ni indicios de siquiera ayudar a la realización del encuentro. Sin embargo, la respuesta se concretó este viernes a menos de 24 horas del pitazo inicial en el Estadio Elías Figuero.

Por lo que acatarán las indicaciones y hasta habrá venta para los hinchas de Colo Colo. “Invito a todos los simpatizantes, aunque parezca un tongo pero es lo que tenemos de las autoridades de gobierno. Vamos a tener dos sectores, uno a diez mil pesos y otro a 20 mil. Entiendo que hay que armar un espectáculo en menos de 24 horas, pero es lo que tenemos”, complementó.

Tras el anuncio, se espera la publicación en la página de Passline para que los hinchas puedan adquirir los tickets para el encuentro válido por la primera fecha del campeonato nacional.

¿Quién transmite Limache vs Colo Colo?

El encuentro entre Deportes Limache y Colo Colo abre la jornada de sábado de la Liga de Primera. El duelo está programado para las 12:00 horas en el Estadio Elias Figueroa y será transmitido por TNT Sports y HBO Max.

