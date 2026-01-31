Es tendencia:
El solitario descuento de Colo Colo contra Limache: lo hizo Maximiliano Romero

Maximiliano Romero, nuevo refuerzo de Colo Colo, anotó el único gol de los albos en la amarga derrota contra Deportes Limache.

Por Javiera García L.

Así fue el amargo estreno de Maximiliano Romero en Colo Colo
© TNT SportsAsí fue el amargo estreno de Maximiliano Romero en Colo Colo

Debut para el olvido de Colo Colo en la Liga de Primera. Los albos visitaron a Deportes Limache en la primera fecha del torneo y fueron goleados por el Tomate Mecánico en el Elías Figueroa de Valparaíso.

En media hora, los locales ya se imponían por 3-0. Jean Meneses anotó a los 7′ y a los 14′, y Daniel Castro, un jugador que el Cacique buscó en el mercado de fichajes, marcó el tercero a los 27′.

Los errores de la defensa terminaron costándole muy caro a Colo Colo, que intentó cambiar el partido con modificaciones como el ingreso de Claudio Aquino para la segunda mitad. Sin embargo, no hubo remontada, solo un solitario gol que el Cacique encontró cerca del cierre.

El descuento llegó cuando quedaban menos de 10 minutos para el final. A los 82′, Aquino sacó un centro dentro del área y Maximiliano Romero apareció para el único gol albo del partido.

Inicio del terror: Maximiliano Romero anotó el único gol de Colo Colo

Más tarde, Maximiliano Romero habló con TNT Sports y declaró: “El partido duele muchísimo, veníamos trabajando duro y arrancar así nos duele a todos. Pero esto sigue, es largo”.

“Es positivo empezar jugando, llegué hace una semana para que me conozcan. Vamos a seguir trabajando, los compañeros van a dar todo, esto es Colo Colo y no podemos seguir así”, cerró el delantero.

