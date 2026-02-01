Tras ganar Australian Open 2026: Estos son los millones que acumula Carlos Alcaraz

El Australian Open 2026 tiene nuevo monarca: Carlos Alcaraz logró confirmar su favoritismo ante la leyenda Novak Djokovic y se quedó con el título por los parciales de 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5 en más de tres horas de juego.

“La mejor palabra para describir lo que has logrado es histórico y legendario, felicidades. Nos veremos en más finales. Pero ya es un hecho que es un tenista legendario que ha dejado una huella enorme en los libros de historia”, destacó el serbio que reconoció el gran rendimiento del tenista de 22 años.

Alcaraz además se sumó al selecto grupo de tenistas que han logrado completar los títulos de Grand Slam. Por lo que ahora se sienta en la mesa con Donald Budge (1938), Fred Perry (1935), Rod Laver (1962), Roy Emerson (1964), Andre Agassi (1999), Roger Federer (2009), Rafael Nadal (2010) y justamente Novak Djokovic (2016).

“Esto es una locura, no voy a engañar. Es todo, es el trabajo, porque al acabar cada año y cuando venía aquí, siempre decía que era mi objetivo. Ha venido a la quinta. Mucho trabajo, esfuerzo, dedicación… Pero cuando vas por el camino correcto, las cosas dan sus frutos”, agradeció el español que contó con el apoyo de Rafael Nadal desde las gradas.

¿Cuánto dinero acumula Carlos Alcaraz?

La conquista del Abierto de Australia trae consigo un importante premio para Carlos Alcaraz. Según informaron, el tenista español sumó 4.150.000 de dólares por su participación en el primer Grand Slam del año.

Ahora el prize money que acumula en toda su carrera se eleva a la cifra de $60,032,046. Por lo que se ubica entre los mejores pagados de toda la ATP. Aunque todavía está lejos del top 3 que lo lidera Roger Federer ($130,594,339), Rafael Nadal ($134,946,100) y Novak Djokovic ($191,252,375).

Ahora Alcaraz tendrá unos días de descanso antes de volver a la competencia. Primero en Róterdam desde el 9 al 15 de febrero y luego en otro apronte de palabras mayores en Indian Wells del 4 al 15 de marzo.

