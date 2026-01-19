Colo Colo no pudo mantenerse en la senda del triunfo y la noche de este domingo sufrió un duro revés. El Cacique dio la pelea pero finalmente cayó por 3 a 2 frente a Alianza Lima en un duelo que estuvo marcado por lo ocurrido con su delantera.

En el choque válido por la Serie Río de La Plata, el Eterno Campeón tuvo una noche inspirada de Javier Correa con un doblete y el debut de Maximiliano Romero. Pero lo que más llamó la atención de los hinchas fue que ambos pudieron jugar juntos, algo que Fernando Ortiz venía tramando.

El técnico del Cacique habló luego del encuentro y se refirió a los planes que tiene con sus centrodelanteros. Ahí avisó que, más allá de lo que puede aportar cada uno, utilizar el doble 9 no está para nada descartado.

Fernando Ortiz avisa sobre su plan con Javier Correa y Maximiliano Romero en Colo Colo

Colo Colo cayó ante Alianza Lima, pero para Fernando Ortiz el panorama no es tan oscuro. “Más allá del resultado, porque a nadie le gusta perder, me gustó el equipo. Vi al equipo más suelto, sobre todo en el segundo tiempo. Llegaron los goles y eso también es importante. Nos convirtieron rápido y esa posibilidad de establecerse abajo del marcador costó. Vamos preparándonos“, dijo el DT a los medios de comunicación.

Fernando Ortiz avisó que Colo Colo podría jugar con un doble 9 en la temporada 2026. Foto: Photosport.

El entrenador albo remarcó que los cambios que presentó en la Serie Río de La Plata fueron porque “la idea es que todos sumen minutos. Como verán hicimos rotaciones y trataremos de que todos acumulen, agarren ritmo de juego para llegar de la mejor manera a la primera fecha“.

Fernando Ortiz también avisó que la formación que ha probado en los dos primeros amistosos de Colo Colo puede quedarse para todo el 2026. “Por la experiencia que tuve el semestre pasado quizás una línea de cinco en defensa puede ser bueno, dependiendo la cancha. Para esto son las prácticas y después se verá cual es la mejor opción“.

El estratega no se quedó ahí y enfatizó en que “estamos en una institución muy importante por lo que buscaremos pelear por el título. Tenemos que entender donde estamos“.

Aunque fue tras ello que Fernando Ortiz entró de lleno en el puesto del 9, donde tuvo a su goleador despertando y al nuevo centrodelantero haciendo su estreno. “Con la llegada de Romero tenemos diferentes características en el centro del ataque. Es más de área y Correa es más de jugar“.

Pero lo que más llamó la atención es que el DT se abrió a que ambos puedan ser un doble 9 como se vio frente a Alianza Lima. “Son dos tipos de jugadores para tener tipos de juego diferentes. Es una posibilidad de que jueguen juntos. No lo descarto“.

Finalmente, Fernando Ortiz valoró que Javier Correa se haya reencontrado con los goles en Colo Colo. “A todos los goleadores siempre es una motivación extra cuando convierten, pero siempre con la tranquilidad suficiente de que es un trabajo de equipo“.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Colo Colo no tiene tiempo para lamentos y se enfoca de inmediato en lo que será su tercer amistoso en la Serie Río de La Plata. Este miércoles 21 de enero desde las 21:00 horas el Cacique se verá las caras con Peñarol.

