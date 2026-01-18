Colo Colo no logra levantar cabeza con Fernando Ortiz tras el lamentable cierre del año pasado. Ahora los albos cayeron por 3-2 ante Alianza Lima en su segundo partido en la Serie Río de La Plata, algo que ya hace que algunos enciendan sus alarmas.

En este lote de los preocupados está Patricio Yáñez, quien en su calidad de comentarista en ESPN apuntó a la gran duda que le dejó esta caída.

Para el ex delantero, hay un jugador que lo dejó preocupado por su rendimiento en la defensa ante los blanquiazules.

El análisis de Yáñez en la caída de Colo Colo ante Alianza

El comentarista partió diciendo que “bajo el contexto de ser un partido de pretemporada, hay que decir que no fue un buen partido de Colo Colo. Estuvo carente de profundidad por los costados y sin conducción, donde sigue teniendo problemas”.

Patricio Yáñez apuntó al rendimiento de Arturo Vidal en la derrota de Colo Colo ante Alianza Lima. | Foto: Photosport.

En ese sentido, Yáñez apuntó a que “me deja más dudas que certezas la posición de Arturo Vidal en la última línea como defensor”.

“Hay cuestiones físicas que se tienen que mejorar con cinco hombres que no venían jugando, algo muy propio de la pretemporada. El saldo de que debe tener Fernando Ortiz en esta pretemporada debe ser negativo para mí”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo compromiso del Cacique en esta Serie Río de La Plata 2026 será ante Peñarol el miércoles 21 de enero a partir de las 21:00 horas en el Estadio Centenario.