El mercado de fichajes sigue avanzando y en está ocasión hay un chileno que es protagonista. Esto trata de Felipe Loyola que deja Independiente para jugar en el Pisa en la Serie A de Italia.

El seleccionado chileno estuvo a detalles de sumarse al Santos, pero las exigencias desde el elenco trasandino finalmente impidieron su salida. Ahora el ofrecimiento fue mayor y fue prácticamente imposible decirle que no al elenco nacido en 1909 y que lucha por la permanencia.

“Estoy contento por este pasito. Cuando llegué a Independiente, vine con el objetivo de seguir creciendo. Siempre voy en búsqueda de crecimiento”, aseguró el formado en Colo Colo el día de su despedida del Rojo.

Loyola había sumado minutos en la Serie Río de La Plata y producto de la rápida negociación dejó la pretemporada con Gustavo Quinteros. “El objetivo es crecer como jugador y valorizar al jugador chileno, que hoy en día siento que no se valora”, aseguró el ex Huachipato.

Periodistas argentinos critican a Felipe Loyola

El tema es que la salida de Felipe Loyola no cayó bien a todos en Argentina. En especial al periodista Juan Carlos “Toti” Pasman, que cuestionó de principio a fin la partida del chileno a la Serie A.

“Que un jugador quiera irse de Independiente, el Rey de Copas, al Pisa de Italia que es penúltimo. Que diga que es un crecimiento, es un pesetero. No entiende nada de fútbol”, aseguró el comunicador de DSports.

Para Pasman, Loyola demostró su amor por la plata y esta partida al Pisa sería un duro revés. Pero el comunicado que en su minuto fue cuestionado por Diego Maradona por sus análisis deportivos, siguió su senda y hasta adelantó un futuro no muy exitoso para el chileno.

Loyola ahora va a jugar en el Pisa FC de la Serie A.

“Cómo va a decir que es un salto en su carrera. Cómo del Bayern Múnich pasa a irse al Pisa, cómo va a decir que es un crecimiento en su carrera. De 21 partidos solo ganó uno y el restó los perdió”, sentenció Toti Pasman, que hasta hace poco también estaba vetado por Ángel Di María y por la selección argentina.

Cabe consignar que de momento el Pisa está antepenúltimo con 14 unidades en el puesto 19°. De momento está a tres puntos para salir del descenso y sus próximos partidos son Inter de visita (23 de enero), luego recibe a Sassuolo (31 de enero) y comienza febrero con su visita al Verona el 6/2.