Felipe Loyola está listo para ser traspasado de Independiente al Pisa FC de Italia, en una operación por la que el cuadro europeo pagará más de 11 millones de euros. Claro que de manera bastante particular.

Debido al fair play financiero, que exige a los clubes destinar recursos limitados en la compra de jugadores, se buscó una fórmula muy curiosa para concretar de esta forma una “ingeniería económica”, como se le llama a la operación.

De esta manera se abonará inicialmente solamente 1.350.000 millones de euros por un préstamo del chileno, más 150 mil extras cuando dispute tres partidos. Cifra que aumentará considerablemente para comprarle el pase.

Si llega a jugar cinco partidos en la segunda rueda de la Serie A (quedan aún 18 juegos por disputarse) la obligación de compra será por el 70% del pase. Ahí el monto sube considerablemente: se fijó en 5.500.000 de euros.

Eso sí, no todo el dinero se abonará de inmediato. El pago se hará en tres cuotas: 2.000.000 en junio de 2026, 2.000.000 en enero de 2027 y los 1.500.000 restantes en junio de 2027.

Por Loyola se puede pagar 11 millones de euros

Huachipato se soba las manos por Loyola

Ya van siete millones de euros por la carta de Loyola, pero no es todo: también se estableció una opción de compra por el 30% restante del jugador, la cual fue fijada en 4.250.000 euros. Es decir, más de 11 millones de euros totales.

Un negocio que involucra directamente a Huachipato, pues tiene el 50% del pase del futbolista. Es decir, asegura en el próximo año y medio 3.5 millones de euros, lo que puede aumentar si compran el 30% restante establecido.

Detalles de una operación que catapulta a un chileno a una de las mejores ligas del mundo. Actualmente solamente Guillermo Maripán es protagonista en la Serie A, con el Torino.

