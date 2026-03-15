La polémica crece. Este domingo se hizo oficial la cancelación de la Finalissima 2026, la Copa de Campeones Conmebol-Uefa, que enfrentaría a las selecciones de Argentina y España, como respectivos campeones de la última Copa América y Eurocopa.

El partido se disputaría en Qatar, pero la guerra desatada en Medio Oriente descartó la sede. Desde España quisieron jugar el partido en Madrid, opción que fue desechada por Argentina por razones lógicas.

Desde la Uefa acusaron intransigencia de Argentina, sin embargo la AFA respondió de forma categórica que habían aceptado jugar en Italia, sólo sugiriendo otra fecha.

“Finalissima cancelada. La Conmebol y la AFA reiteraron en todo momento su voluntad de disputar la Finalissima en terreno neutral y aceptaron la sede propuesta (Italia) después de una larga insistencia por parte de Uefa para jugarse en Madrid. Lamentablemente, no fue posible alcanzar un acuerdo final para la realización del partido al no aceptarse la alternativa de fecha solicitada dado el poco tiempo disponible“, reza el comunicado del fútbol argentino.

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Argentina niega acusación de la UEFA por la Finalissima

La respuesta de la AFA agrega que “la Conmebol y la Uefa habían acordado hace meses la disputa de la Finalissima entre las selecciones de Argentina y España en Qatar, un país que ha demostrado capacidad para la organización de eventos de esta magnitud y un compromiso firme con el fútbol”.

“Una vez descartada la posibilidad de jugar en Qatar, ambas confederaciones -así como las federaciones de Argentina y España- se abocaron a la búsqueda de una solución para satisfacción de todas las partes. En este marco, salta a la vista que el planteamiento de realizar un único partido en Madrid faltaría al principio de equidad deportiva por no tratarse de una sede neutral“, complementaron.

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La AFA le responde a la Uefa y niega ser la culpable de la cancelación de la Finalissima contra España.

El texto añade que “en esta situación, el sábado 14 de marzo llegó a la AFA la propuesta de realizar el partido en una sede neutral, Italia, el 27 de marzo. ARGENTINA ACEPTÓ LA IDEA SIN OBJECIONES, salvo la fecha, sugiriendo el día 31 de marzo“.

“Lamentablemente, la Uefa comunicó que la realización del partido el día 31 -sólo cuatro días más tarde de la propuesta original- no era posible, quedando cancelada la Finalissima“, aseguran.

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El comunicado sentencia que “la Conmebol y la AFA lamentan profundamente que, a pesar de los esfuerzos realizados y de la voluntad manifestada para disputar este partido, en terreno neutral desde el primer momento, no haya sido posible. Por parte de la Conmebol y AFA no queda más que agradecer a Qatar por la acostumbrada buena predisposición y a la Uefa y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por los esfuerzos para llevar a cabo este trascendental partido”.

Resumen:

-La Finalissima 2026 entre Argentina y España fue cancelada oficialmente este domingo por falta de acuerdo.

-La sede original en Qatar se descartó por la guerra, rechazando Argentina la opción de Madrid.

-La AFA aceptó jugar en Italia el 31 de marzo, pero la UEFA rechazó dicha fecha.