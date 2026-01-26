Una mala noticia recibió la selección de Argentina de cara al Mundial del 2026, debido a que el defensor Juan Foyth sufrió el corte del tendón de Aquiles izquierdo y no podrá ir a Norteamérica a jugar el torneo este año.

La grave lesión se produjo en el duelo entre su club, el Villarreal, y el Real Madrid, en el que los merengues ganaron por 2-0.

“Tras las pruebas realizadas por los servicios médicos del Villarreal CF, se confirma que Juan Foyth sufrió la rotura del tendón de Aquiles en el partido ante el Real Madrid CF”, señalaron en la escuadra española.

“El club dará a conocer próximamente la información sobre la intervención quirúrgica a la que tendrá que someterse. Estamos contigo, capitán. ¡Mucha fuerza, Juan!”, agregaron.

Foyth levanta el trofeo del Mundial en el 2022

Apoyo de seleccionados para Foyth

Juan Foyth fue parte del equipo que se coronó campeón en el 2022. Por eso, tiene una gran relación con muchos seleccionados actuales.

Publicidad

Publicidad

“Una cicatriz más para un verdadero guerrero. Acá vamos a estar para lo que sea, el fútbol te espera, resiliencia te sobra. Te quiero amigo”, le escribió el meta Gerónimo Rulli.

ver también “Soy más raro que la mie…”: la confesión de Lionel Messi que saca carcajadas en el fútbol mundial

Enzo Fernández, en tanto, habló sobre el tema en ESPN. “Vi la noticia, cuando se lesiona un compañero o un compatriota obviamente me pone triste. Le mando un fuerte abrazo y el deseo de una pronta recuperación. Tiene una carrera hermosa por delante”, manifestó.