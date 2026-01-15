Quedan menos de seis meses para que arranque una nueva edición de la Copa del Mundo. Es por esto que las selecciones clasificadas comenzaron a elegir las ciudades donde quieren concentrar, con las opciones que entregan Estados Unidos, México y Canadá.

Uno que ya decidió es Uruguay, que eligió la ciudad turística de Playa del Carmen como sede para concentrarse y prepararse los días de la competencia.

El equipo de Marcelo Bielsa se hospedará en el hotel cinco estrellas y All Inclusive: Fairmont Mayakoba. Un hospedaje que destaca como uno de los mejores en la zona y cuesta aproximadamente 370.000 pesos chilenos por noche.

La decisión de los charrúas al concentrar al lado del Mar Caribe es por los partidos que juega la selección nacional en el grupo H. El primero será el 15 de junio ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium, Miami. Seis días después jugarán ante Cabo Verde en la misma ciudad. Y cierran la fase de grupos ante España el 26, jugando en el Estadio Chivas, en Guadalajara.

El proceso de elección incluyó visitas técnicas presenciales hechas por Bielsa, el preparador físico, Diego Estavillo y el director de selecciones nacionales, Jorge Giordano, quienes evaluarton aspectos vinculados a infraestructura, alojamiento, logística, recuperación física y entorno general del trabajo.

Y si llaman a Maximiliano Falcón o Alan Saldivia al Mundial…

Arabia Saudita, Cabo Verde y España serán rivales de Uruguay durante el mundial, dos de estos partidos en Miami. Ciudad muy conocida por uno que pasó por el fútbol chileno: Maximiliano Falcón.

Con 28 años el ex Colo Colo juega en el Inter de Miami junto a Lionel Messi, Luis Suárez y bajo el mandato de Javier Mascherano. Con una temporada en la que jugó como titular y participó en el Mundial de Clubes, Falcón podría ser considerado por Marcelo Bielsa para la cita internacional.

Según Sofascore, el ‘Peluca’ promedió una calificación de 6,77 durante el 2025 y si Bielsa lo necesita en la zaga central, tiene las condiciones. Quizá como su ex compañero, Alan Saldivia, quien dejó Chile estos días para firmar por Vasco Da Gama, donde deberá demostrar una buena versión para estar en el radar del director técnico nacional.

Maximiliano Falcón y Alan Saldivia defendiendo la camiseta de Colo Colo en 2024.Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Hoy en la defensa de la ‘Celeste’ juegan Ronald Araújo y Sebastián Cáceres. Nombres que rotan partido a partido y que podrían ilusionar a la dupla que conformó el campeonato albo del 2024.