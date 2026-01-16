El paso de Salomón Rodríguez en Colo Colo bien puede ser uno de los fiascos más grandes en la historia del club. Pese a la millonada que pagó el Cacique por sus servicios a Godoy Cruz, el delantero no estuvo a la altura en el año que estuvo en el Monumental.

Y es que los paupérrimos tres goles que anotó en 26 partidos obligaron al Popular a tener que sacarlo del plantel para este 2026. La idea era ahorrar y generar espacio en el equipo para alguien que si pudiera marcar la diferencia.

Por suerte el Montevideo City Torque apareció como una suerte de salvación para el Cacique, ofreciendo un préstamo por todo este 2026 para que Rodríguez pudiera relanzar su carrera a sus todavía jóvenes 25 años.

La presentación de Salomón Rodríguez en Montevideo City Torque

A través de sus redes sociales el cuadro uruguayo oficializó el arribo del atacante, armando una más que bonita producción fotográfica. El ahora ex Colo Colo posó con la camiseta del club en la playa e incluso pateó el balón descalzo.

Salomón Rodríguez pateó el balón en la playa para su presentación. | Foto: Montevideo City Torque.

“Muy feliz de llegar a Montevideo City, es un lindo desafío para mí. Espero que sea un buen año para todos y que podamos cumplir con todos los objetivos“, afirmó Salomón Rodríguez a los canales del club.

Salomón Rodríguez volvió a su país tras dejar Colo Colo por este 2026. | Foto: Montevideo City Torque.

El uruguayo dejó el Cacique mediante un préstamo sin opción de compra, por lo que al término del 2026 deberá volver al Monumental. Su contrato con los albos es hasta diciembre del 2027 luego que Colo Colo comprará el 50% de su pase hace un año.

La primeras palabras de Salomón Rodríguez en Uruguay. | Foto: Montevideo City Torque.

Cabe recordar que con el adiós de Salomón Rodríguez el Popular hizo espacio para poder traer a Maximiliano Romero, quien se transformó en el cuarto refuerzo del equipo de cara al 2026 tras un muy buen segundo semestre en O’Higgins.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos volverán a jugar en la Serie Río de La Plata ante Alianza Lima este domingo 18 de enero a partir de las 21:00 horas en el Estadio Parque Viera de Montevideo.