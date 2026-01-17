Lucas Pratto sorprendió al regresar al fútbol chileno. Claro que no lo hizo a Universidad Católica, sino que a Coquimbo Unido. Por esto, ya imagina que sucedería si le anota a los Cruzados.

El delantero arribó por primera vez a la Liga de Primer en el lejano 2010, llegando a San Carlos de Apoquindo desde Boca Juniors cuando tenía recién 22 años. Tras ser campeón y figura, partió a mediados del 2011 al Genoa y el resto es historia.

El cariño de Pratto por la UC

Luego de pasar por Europa, Brasil y ser campeón de Copa Libertadores con River Plate, los últimos años no han sido muy buenos para Lucas Pratto. A los 37 años y luego de tener un discreto rendimiento en Sarmiento de Junín, aceptó volver a Chile con la camiseta de Coquimbo Unido.

ver también “Un jugador de jerarquía”: Hernán Caputto está feliz con la llegada de Lucas Pratto a Coquimbo

“El semestre pasado en Sarmiento tuve un gran compañero como Iván Morales y él me comentaba que Coquimbo estaba haciendo un año extraordinario. Apenas me llamaron y me dijeron de la posibilidad, ni lo dudé, dije que sí y me vine apenas pude“, explicó el goleador a DSports.

Los Piratas jugarán la Copa Libertadores y si Lucas Pratto convierte dos goles, será el máximo anotador argentino en la historia de la competición. “Me pone muy feliz y estoy muy agradecido que el campeón actual de la liga me quiera para jugarla. Sé que se puede dar, pero tampoco me vuelve loco. Para mí lo más importante es retribuirle toda la confianza que el club me dio“, detalló.

Publicidad

Publicidad

Sin dudas que el regreso de Pratto a Chile trae el recuerdo de su etapa en Universidad Católica. En los Cruzados ganó el título de 2010 y alcanzó los cuartos de final de Copa Libertadores 2011. A pesar que solo estuvo un año, su sentimiento por ese club es eterno y no les celebrará.

“Mi cariño por Católica ya lo saben todos, así que no creo que si le hago un gol lo festeje. El respeto para la gente que siempre ha confiado en mí y ha tenido un cariño grande por mí, lo mínimo que puedo hacer es retribuirle sin festejar un gol“, cerró el delantero argentino.