Supercopa de Chile

Huachipato vs. U. Católica: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO la semifinal de la Supercopa de Chile

Cruzados y Acereros se enfrentan por semifinales de la Supercopa de Chile

Por Franccesca Arnechino

Universidad Católica jugará en la Supercopa contra Huachipato.
Huachipato, campeón de la Copa Chile 2025, abre los fuegos con el duelo frente a Universidad Católica, subcampeón del Campeonato Nacional, en una de las semifinales de la Supercopa de Chile, torneo que este año se disputará en formato final four.

Los Cruzados llegan con ventaja en el historial reciente, acumulando cinco partidos sin perder ante los Acereros, y reforzaron su plantel con nombres importantes, destacando Matías Palavecino, figura del título de Coquimbo y probable titular en el estreno.

Huachipato vs. Católica: Horario y dónde ver EN VIVO

Huachipato vs. Universidad Católica juegan este martes 20 de enero, desde las 19:00 hrs. en el Estadio Sausalito, Viña del Mar, por semifinales de la Supercopa de Chile.

El partido entre Cruzados y Acereros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
ANFP confirma a Sausalito como Centro de Acopio durante la Supercopa

ANFP confirma a Sausalito como Centro de Acopio durante la Supercopa

Probable formación de la UC vs. Huachipato

La probable oncena titular de la UC sería con Vicente BernedoBernardo CerezoTomás Asta-BuruagaDaniel GonzálezCristian CuevasGary MedelJhojan ValenciaMatías PalavecinoJusto GianiFernando Zampedri y Clemente Montes.

